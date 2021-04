Haaland, autocritique de la Norvège

31/03/2021

Même les meilleurs reçoivent des critiques avec leur sélection. Laissez-les dire à Messi. C’est arrivé à Erling Haaland, qui a pris quelques «bâtons» dans les dernières heures pour ses trois performances lors de ces matches de qualification pour la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022. Le pays voulait voir Haaland de Dortmund, mais il est resté avec le désir .

Le ‘9’, l’un des meilleurs attaquants du monde, est resté sec dans cette pause, affaiblissant son équipe, notamment dans le duel qu’ils ont perdu face à la Turquie par un 0-3 retentissant. Il a gagné contre Gibraltar et le Monténégro, mais Haaland était loin de son niveau. Et il le sait. John Arne Riise, ancien joueur norvégien mythique, ne s’est pas mordu la langue et a tiré d’une balle: « Il a reçu beaucoup d’éloges quand il montre son émotion quand les choses ne vont pas bien à Dortmund, mais vous ne voyez pas ça ici. »

Haaland, qui s’est toujours montré comme un gars auto-exigeant comme le plus, n’a pas ignoré les critiques et sait qu’il doit donner beaucoup plus à sa sélection: «J’ai plusieurs marches à gravir. Si nous voulons avoir une chance de nous qualifier, nous devons faire de notre mieux. Quant à moi, je dois voir ce que je peux faire de mieux. »

L’attaquant norvégien a été sur toutes les lèvres ces dernières semaines, lorsque les rumeurs qui l’ont éloigné du Borussia Dortmund se sont le plus intensifiées. Barça Madrid, Ville … Tous les «grands» aspirent à lui.