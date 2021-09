Haaland contre l’enfer turc

in

14/09/2021 à 18h45 CEST

Joël Gadéa

Erling haaland face à un nouveau défi dans sa carrière : l’enfer turc. La Vodafone Arena, le stade qui a renversé Timo Werner. verra le début d’un autre parcours pour l’attaquant norvégien avec Dortmund en Ligue des champions. En face, un farouche Besiktas qui, en tant que local, compte sur son public pour intimider ses rivaux et qui, avec Miralem Pjanic aux commandes du centre du terrain, il tentera de surprendre les Allemands, qui arrivent en pleine exubérance offensive de la main d’un Haaland déchaîné, secondé par Brandt et Reus dans le fer de lance qui propose Marco Rose. Les ‘borussers’ sont revenus en tête de la trêve nationale, avec une victoire 3-4 à Leverkusen et veulent poursuivre leur séquence, cette fois en Ligue des champions.

Victimes de l’attaque

Cependant, toutes ne sont pas des notes positives. Les multiples pertes en attaque alourdissent le plan des Allemands. Ils ne seront pas dans les débuts européens ou Risquer, ni Emre peut, ni Gio Reyna. En plus des absences pour la défense de Schmelzer, Schulz, Zagadou et Mateu morey, blessé à long terme. Rose a aussi le doute de Meunier en défense, bien que s’il est sur le point, il l’alignera.

Besiktas, quant à lui, vient après quatre matches de championnat au cours desquels ils mènent la Ligue turque. Avec des renforts de niveau, comme l’ex-Blaugrana Miralem Pjanic, l’équipe ottomane ne veut pas être la Cendrillon du groupe que Dortmund, Ajax, Sporting de Portugal et eux-mêmes forment.

L’objectif de l’équipe de Vodafone Arena est de donner le maximum de guerre possible, d’obtenir le maximum de points possibles à domicile et de ne pas sortir des piscines trop tôt. Avec ses rivaux dans le groupe, tomber en Ligue Europa en tant que troisième du groupe ne serait pas un désastre.

Dans la boite Sergen Yalcine, ne sera pas disponible Hasique, Simple ni la centrale croate Domagoj la vie, titulaire habituel dans l’ensemble d’Istanbul. Le bon moment des locaux en championnat est le principal argument pour compliquer Dortmund et la séquence de sa star maximale, Erling haaland, qui compte 8 buts lors de ses 8 matches officiels cette saison.

Comenzar sumando de tres en este grupo C, cuyo otro partido medirá a Ajax y Sporting de Portugal, opositores a la segunda plaza que da acceso a octavos, se antoja clave para empezar a marcar distancias con el equipo que se deje puntos en el otro choque du groupe.

Il n’est pas habituel que le Borussia Dortmund reparte avec la bande des favoris pour le championnat des poules mais, au vu de ce qui a été vu, ceux de Rose ils se battront pour le leadership.

Les files d’attente probables

Besiktas: Destanoglu; Rosier, Uysal, Welinton, Yilmaz ; Josef, Pjanic ; Ghezzal, Ucan, N’Koudou ; Batshuayi

B. Dortmund : Kobel ; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro ; Dahoud, Witsel, Bellingham ; Reus, Haaland, Brandt

Arbitre: Mateu Lahoz (Espagne).

Stade: Arène de Vodafone.

Heure: 18.45h