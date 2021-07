Haaland dit au revoir à Jadon Sancho

in

17/07/2021 à 17h24 CEST

Sport.es

Erling haaland il a réagi dans ‘Sport Bible’ au départ de son “grand ami” Jadon sancho, qui changera cet été le Borussia Dortmund pour se diriger vers la Premier League dans les rangs de Manchester United.

“Bien sûr, c’est triste qu’il parte, mais c’est comme ça et c’est comme ça que le football est”, a reconnu le Norvégien avant d’ajouter que, dans ce sport, “on ne sait jamais ce qui va se passer”.

Le club d’Old Trafford a annoncé avoir finalement trouvé un accord pour 73 millions de livres (environ 85 millions d’euros) avec les Allemands pour les services de Sancho, mettant ainsi fin à une longue négociation.

“Jadon et je me suis très bien compris et c’est un joueur de premier ordre », a déclaré l’attaquant de Dortmund, qui n’a pas pu cacher sa déception d’avoir rompu une excellente relation, tant sur le terrain qu’en dehors.

Les deux joueurs ont aidé Dortmund à terminer troisième de la Bundesliga la saison dernière et, surtout, à remporter le DFB-Pokal.

À eux deux, ils ont inscrit 35 buts et 17 passes décisives pour qualifier à nouveau Dortmund pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Retrouvailles avec Rose

Cependant, Haaland il voulait envoyer un message d’optimisme aux supporters de l’équipe allemande : “Je pense qu’il y a beaucoup d’autres bons joueurs avec qui j’ai un bon ‘feeling’ et c’est peut-être même mieux. Il faudra voir avec qui je combine le mieux avec.”

La saison prochaine, plus Sancho, Haaland travaillera avec Marco Rose, qui arrive comme entraîneur après une saison réussie avec le Borussia Mönchengladbach.

“J’ai parlé un peu avec lui et je le connais avant car je l’ai eu pendant six mois à Salzbourg”, a-t-il poursuivi. Haaland.

“C’est un bon gars et j’ai hâte de travailler avec lui. J’ai entendu dire que les séances d’entraînement étaient toujours difficiles, donc c’est exactement la même chose qu’à Salzbourg. Un entraînement dur et beaucoup de course”, a-t-il expliqué.

“C’est ce que j’espère que la tactique est, pousser beaucoup, courir beaucoup et attaquer beaucoup.” L’ambition de HaalandComme lui, il est imparable.