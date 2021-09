Haaland double au retour de Dortmund

11/09/2021 à 17h48 CEST

Marc Zapater

Les Bayern Leverkusen et le Borussia Dortmund a joué dans l’un des grands matches de la quatrième journée de Bundesliga, disputé au stade BayArena et qui s’est soldé par une victoire des visiteurs (3-4) grâce à un doublé de Erling Haaland et un grand retour dans le domaine rival.

Leverkusen

Hradecky ; Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker ; Demirbay (Bellaraby 79′), Andrich; Diaby, Wirtz, Paulinho (Adli 63′) ; et Schick (Alario 78′).

Dortmund

Kobel ; Meunier, Pongracic (Hummels 84′), Akanji, Guerreiro ; Bellingham (Loup 89′), Witsel (Malen 65′), Dahoud ; Brandt, Haaland et Reus.

Buts

1-0 M.9 Wirtz, 1-1 M.37 Haaland, 2-1 M.45 Schick, 2-2 M.49 Brandt, 3-2 M.55 Diaby, 3-3 M.71 Guerreiro et 3- 4 M.77 Haaland.

Arbitre

Daniel Siebert. TA : Wirtz (60′), Frimpong (75′) et Diaby (86′) / Meunier (20′), Haaland (60′) et Wolf (92′).

Incidents

Match correspondant à la quatrième journée de Bundesliga allemande disputée au stade BayArena.

Les deux équipes sont arrivées à l’affrontement de la ligue avec une bonne humeur après avoir remporté leurs derniers matchs précédents, mais c’était l’équipe locale, dirigée par Gérard Seoane, qui a pris l’avantage devant les noirs-jaunes grâce à un but précoce de Florian Wirtz à la 9e minute.

Cependant, Erling Haaland Il n’allait pas permettre à son équipe de terminer la première mi-temps avec la lumière contre elle. L’attaquant norvégien a semblé sauver son équipe dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, à la 37e minute. La star du Borussia Dortmund, grâce à une superbe tête, a réussi à battre le gardien local. Hradecky derrière un grand centre de côté Thomas Meunier bas de l’aile droite et mettre la cravate dans la lumière BayArena.

Deux minutes plus tard, le Norvégien réapparut, en l’occurrence pour assister Bellingham et mettez le 1-2 sur le tableau de bord. Cependant la collégiale, Daniel Siebert a annulé le but du milieu de terrain anglais après avoir revu une faute précédente dans le VAR.

Il semblait que les deux équipes termineraient les 45 premières minutes réglementaires par un match nul dans la lumière de la BayArena, mais quelque peu Schick Dans la remise, il a mis les locaux en avant à la mi-temps.

Mais ce n’était pas un obstacle pour ceux de Cadre Rose, qui n’a nullement baissé les bras, rêvait d’un retour en seconde période.

Donc c’était ça. Dès le début de la seconde mi-temps Brandt envoyé le ballon au fond des filets défendu par Hradecky. Les visiteurs reprennent l’avantage six minutes plus tard grâce aux deux Diaby (3-2), ce qui a encore compliqué les choses pour Rose.

Un match fou et avec plusieurs approches de la zone rivale pour les deux équipes, c’est le Borussia Dortmund qui a eu le plus de succès. Guerreiro À la 71e minute, il a remis les tableaux au tableau d’affichage et enfin, la star norvégienne s’est chargée de mettre le 3-4 final à la lumière, de certifier le retour des noirs-jaunes et de réaliser un autre doublé. Haaland.