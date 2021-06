Haaland est attiré par Chelsea… même si c’est pour la saison prochaine

in

06/08/2021

Le à 20h30 CEST

L’attaquant du Borussia Dortmund Erling haaland est l’un des principaux objectifs du FC Barcelone cet été de renforcer son attaquant… mais aussi d’autres grands clubs tels que Real Madrid, Manchester City, Manchester United ou, comme on le sait ces dernières heures, le Chelsea.

Selon les dernières informations du journal britannique The Telegraph, le Le joueur lui-même aurait manifesté son intérêt à s’habiller en “bleu” à l’avenir, même si c’est la saison prochaine. Haaland aurait déjà donné le “ok” et le feu vert pour que les bleus commencent à négocier, que ce soit pour cet été ou le prochain.

Haaland est conscient de la situation actuelle des clubs et que le Borussia n’a pas l’intention de le vendre cet été, donc J’accepterais d’attendre encore un an avant de chercher un moyen de sortir de Signal Iduna Park. Et Chelsea n’exclut pas cette option.

Cette fenêtre, Dortmund n’accepterait pas un chiffre inférieur à 150 millions d’euros, et tout semble indiquer que le Norvégien a une clause libératoire dans son contrat d’environ 70 millions d’euros l’été prochain.

Les deux clubs entretiennent de bonnes relations après la signature de Christian Pulisic en 2019, puisque l’accord a été conclu des mois avant la fin de la saison avec toutes les parties heureuses.

Le seul pas en arrière serait si Chelsea, qui vient de remporter la Ligue des champions et a passé au peigne fin le marché à la recherche d’un “meilleur” buteur cet été, le trouve, bien que les options soient minimes puisque le marché n’offre pas beaucoup d’alternatives. Pour l’instant, Lukaku Oui Kane Elles pourraient être des options, mais la seconde semble plus proche de la Ville.

L’une des pièces que Chelsea pense pouvoir offrir pendant les négociations est l’attaquant Tammy Abraham, ce qui pourrait, d’une certaine manière, faire baisser le prix de Haaland.