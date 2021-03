« Haaland est l’un des meilleurs au monde »

19/03/2021 On à 15:25 CET



Le Manchester Ville fera face au Borussia Dortmund en quarts de finale de la Ligue des champions 2020/21, dans un duel qui Erling Haaland comme une grande attraction, mais Guardiola est le favori pour aller à la ronde. « Je n’ai pas beaucoup vu Dortmund cette saison parce que je n’ai pas le temps de regarder d’autres compétitions, mais dans cette trêve internationale j’aurai une chance », a déclaré Pep à propos de son prochain rival, qui a également fait l’éloge de son jeune talent: je connais Hummerls, Witsel, Guerreiro, Sancho, Reyna et mldr; C’est un club qui a décidé d’investir dans les jeunes talents, en payant de bons salaires aux joueurs et aux agents. Ils ont battu Séville, qui est l’une des équipes les plus difficiles en qualifications. & Rdquor ;.

A Manchester, ils sont conscients qu’ils n’ont pas touché le rival le plus redoutable. Je pesais à l’impact de Haaland et au talent de Jadon Sancho, Ce n’est pas la saison la plus régulière pour les Allemands, avec des problèmes sur le plan défensif. La ville commence comme un favori incontestable d’aller en demi-finale, et c’est justement ce match nul qui marque l’analyse de nombreux «fans».

Les célestes sont dans la partie « dure » du tableau, s’il y a un simple rival en Ligue des champions. Mais la réalité est qu’en demi-finale, ils rencontreraient soit le champion actuel et grand favori, le Bayern Munich, ou le dernier finaliste, le PSG de Neymar et Mbappé. La route vers la finale se rétrécit, ce qui ne rend pas le croisement avec Dortmund avec de si bons yeux. Cependant, pour y arriver, les hommes de Guardiola devront arrêter l’avant du moment.

«Les chiffres de Haaland parlent d’eux-mêmes. Il est l’un des meilleurs attaquants du monde, c’est évident. Je n’ai pas vu grand chose et dans deux semaines je pourrai mieux parler de lui & rdquor;, Pep appréciait le Norvégien, un nom qui sonnera sûrement aussi à Manchester cet été.

Les fans de la ville rêvent de voir Haaland habillé en « bleu ciel » le prochain cours. Evidemment pour ses chiffres et ses performances. Aussi pour sa signification. Le père de l’attaquant, Alf-Inge, était un joueur de Manchester City dans les années 1990, ce qui a conduit son fils Erling à sympathiser avec le club anglais pendant sa jeunesse. Toute la famille a assisté à la finale de la City à Wembley ces dernières années, et l’attaquant de Dortmund lui-même a des photos d’un enfant vêtu du maillot des « citoyens ». Cette connexion ne fait que stimuler le désir des fans. Cependant, Pep ne veut pas alimenter les rumeurs.

«Haaland est un joueur de Dortmund. À moi Je n’aime pas que mes joueurs parlent de transferts, alors vous comprendrez que je ne réponds pas à cette question & rdquor;, a-t-il condamné. En attendant l’arrivée du marché d’été, Haaland et City ont déjà rendez-vous début avril.