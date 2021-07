Haaland et Bellingham critiquent les abus racistes contre les tireurs de penalty de l’Angleterre

L’Angleterre a raté trois tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie (Photo: .)

Le duo du Borussia Dortmund Jude Bellingham et Erling Haaland ont dénoncé les abus racistes subis par Jadon Sancho, Marcus Rashford et Bukayo Saka après que le trio anglais a raté ses tirs au but lors de la fusillade finale de l’Euro 2020.

Bien qu’ils aient pris les devants à Wembley dimanche soir grâce à Luke Shaw, les Three Lions ont été en retrait pendant une grande partie du match et l’égalisation de Leonardo Bonucci en deuxième mi-temps a vu le match aller en prolongation, puis en pénalités.

Le Rashford, habituellement sans nerfs, a vu son effort couper l’extérieur du poteau, tandis que Sancho et Saka – qui ont eu un énorme tournoi en petits groupes – ont vu leurs efforts sauvés par le joueur du tournoi Gianluigi Donnarumma.



L’Angleterre a manqué de peu la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie (Photo: .)

Même si le trio a contribué à donner aux fans anglais un autre été inoubliable – sans parler de l’incroyable travail caritatif que Rashford a accompli pendant la pandémie – ils ont été bombardés d’abus racistes ignobles sur les réseaux sociaux après le match.

L’équipe d’Angleterre a continuellement mis le genou à terre au début des matches pour souligner ce problème même, appelant à l’égalité et à la fin du racisme, mais à la place, les joueurs ont été bombardés d’insultes ignobles.

Bellingham, un remplaçant inutilisé lors de la finale de dimanche, a maintenant défendu ses coéquipiers, les félicitant d’avoir pris les devants et a appelé les sociétés de médias sociaux à faire plus pour prévenir les abus racistes en ligne.

On gagne ensemble et on perd ensemble. Tellement fier d’avoir des coéquipiers avec un tel caractère. Prend d’énormes conneries juste pour faire du bénévolat. Quant au racisme, blessant mais pas surprenant. Je ne m’ennuierai jamais de dire qu’il faut faire plus. Éduquer et contrôler les plateformes !â???????????½ pic.twitter.com/LHSBoZin8O – Jude Bellingham (@BellinghamJude) 12 juillet 2021

« Nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble. Tellement fier d’avoir des coéquipiers avec un tel caractère. Ça prend d’énormes conneries juste pour faire du bénévolat ”, a écrit lundi le jeune de 18 ans sur Twitter.

« Quant au racisme, blessant mais pas surprenant. Je ne m’ennuierai jamais de dire qu’il faut faire plus. Eduquer et contrôler les plateformes !’

Le commentaire de Bellingham a été “aimé” par son coéquipier de Dortmund Haaland, qui est de bons amis avec Sancho, et il a ajouté un tweet de son propre chef disant qu’il était ” sans voix ” en voyant les abus que le trio de joueurs anglais a reçus.



Haaland, Bellingham et Sancho sont tous de bons amis (Photo: .)

“Je ne comprends pas pourquoi il y a encore de la place pour le racisme et la discrimination”, a écrit l’attaquant norvégien.

« Nous ne nous lasserons jamais de lutter contre toute forme de discrimination. Au lieu d’être applaudis pour avoir eu le courage de prendre les sanctions, ces jeunes hommes sont attaqués avec des insultes racistes. Je suis sans voix.’

La police métropolitaine a ouvert une enquête sur les abus racistes, les qualifiant d'”inacceptables”, tandis que la Football Association a déclaré que tout fan ayant participé à ce “comportement dégoûtant” n’était “pas le bienvenu pour suivre l’équipe”.

