Haaland et Jadon Sancho, les U21 les plus précieux

10/04/2021 à 18:25 CEST

L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland est le joueur U21 avec la valeur marchande la plus élevée actuellement avec 130 millions d’euros. Avec 11 buts et quatre passes décisives lors de cette saison 2021/22 et 68 buts en 67 rencontres avec l’équipe allemande, l’attaquant fait partie des joueurs à l’agenda de tous les grands clubs d’Europe.

Le Norvégien, qui a raté les trois derniers matchs de Marco Rose en raison d’une blessure, il est secondé par l’ailier de Manchester United Jadon Sancho, qui a une valeur marchande de 100 millions d’euros. Le podium est complété par le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, dont le coût s’élève à 80 millions d’euros, tout comme le milieu de terrain de Manchester City Phil Foden.

Les onze des joueurs de moins de 21 ans qui ont le plus de valeur marchande sont les suivants : Ilan Meslier (20 M€) ; Reece James (40M€), Benoît Badiashile (28M€), Wesley Fofana (40M€), Alphonso Davies (70M€) ; Jadon Sancho (100M€), Pedri (80M€), Eduardo Camavinga (55M€), Phil Foden (80M€) ; Joao Félix (80M€), Erling Haaland (130M€).

Le Premier règne sur les jeunes talents

La ligue britannique s’impose comme le territoire de prédilection des jeunes talents : cinq des onze joueurs des moins de 21 ans ayant la valeur marchande la plus élevée s’affrontent actuellement en Premier League.. C’est le cas d’Ilan Meslier (Leeds United), Reece James (Chelsea), Wesley Fofana (Leicester City), Jadon Sancho (Manchester United), Phil Foden (Manchester City).

La Liga compte trois représentants (Pedri, Camavinga et Joao Félix), tandis que la Bundesliga reste à deux (Davies et Haaland) et la Ligue 1 à un (Badiashile). La Serie A, en revanche, est la seule des cinq ligues majeures à ne pas être représentée dans le onze.