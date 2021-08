Haaland et Lewandowski, candidats au Soulier d’Or

in

26/08/2021 à 08h00 CEST

Les joueurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland, et du Bayern, Robert Lewandowski, sont deux des grands favoris du Soulier d’Or 2022, avec l’autorisation d’autres personnalités importantes telles que Bruno Fernandes, Mbappé, Kane, Benzema ou encore Leo Messi, qui n’a pas encore fait ses débuts avec le PSG et débute avec un certain désavantage au classement général européen.

Le Norvégien, qui est l’un des buteurs les plus prometteurs du futur et du présent, ont marqué cinq buts lors de leurs quatre premiers matches officiels et enregistré un total de deux en Bundesliga. Le même que son principal rival, le Polonais du Bayern, qui Il a facilement remporté le trophée la saison dernière avec un total de 41 buts.

D’autres noms apparaissent dans les pronostics comme ceux de Mbappé, qui était le meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, ou de Kane, qui était également en Premier League.. Bruno Fernades, Karim Benzema ou encore Leo Messi, fleuron du projet sportif du PSG, menacent les deux grands favoris.

Haaland – La rivalité Lewandowski cherche le vainqueur

La Bundesliga 2021/22 sera témoin du combat acharné qu’ils vont lui livrer anneau à Erling Haaland et Robert Lewandowski, les références offensives du Borussia Dortmund et du Bayern, respectivement. La saison dernière, le Norvégien a inscrit un total de 27 buts, loin des 41 que le Polonais a fêtés, l’un des attaquants les plus historiques du football allemand.

Pour ce cours, le combat est plus égal, bien que Lewandowski commence comme favori en raison de son expérience et du contexte: Le Bayern a été renforcé avec Nagelsmann sur le banc et Upamecano au centre du dos et est à nouveau favori pour remporter la Bundesliga.