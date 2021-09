Haaland fait sourire le fils de Luis Suárez

in

28/09/2021

Le à 16h43 CEST

Erling Haaland est l’un des leaders des nouvelles générations. Beaucoup d’enfants veulent être comme les Norvégiens, et ce n’est pas étonnant. A 21 ans, l’attaquant du Borussia Dortmund est devenu une icône dans le monde du football et ses buts inspirent de nombreux jeunes, dont les enfants des footballeurs eux-mêmes. Benja Suárez, le deuxième fils de Luis Suárez, a eu huit ans et Haaland, l’une de ses idoles, lui a offert un t-shirt avec une dédicace pour le féliciter.

Luis Suárez, reconnaissant pour le geste du Norvégien avec son fils, a partagé une histoire sur Instagram le remerciant pour le cadeau et l’encourageant à continuer de s’améliorer. “Un joueur de haut niveau… très reconnaissant pour le maillot dédié à mon fils pour son anniversaire. Un beau geste… Continuez à travailler dur et merci encore une fois”.