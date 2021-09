Haaland impose sa loi en Ligue des champions

in

16/09/2021

Le à 09:46 CEST

L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland a marqué le deuxième but de la victoire 1-2 de l’équipe de Marco Rose sur le fief de Besiktas.. L’équipe allemande a commencé l’édition 2021/22 de la Ligue des champions avec une belle victoire et, bien sûr, avec son nez marquant dans le dernier tiers : a marqué son 21e but dans la meilleure compétition européenne en seulement 17 matchs.

norvégien, qui est l’un des footballeurs les plus recherchés par tous les grands clubs d’Europe comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United ou encore le Bayern, entre autres, continue de montrer sa grande relation avec le but depuis sa signature pour le Borussia Dortmund: a été le plus jeune joueur à dépasser les 20 buts en Ligue des champions.

21 – Erling Braut Haaland 🇳🇴 a marqué 21 buts en 17 matches dans la @LigadeCampeones et est le joueur qui a eu besoin du moins de matches pour atteindre ce chiffre dans la compétition. Cyborg. #BJKBVB pic.twitter.com/FWKU3B1mNW – OptaJose (@OptaJose) 15 septembre 2021

L’ancien joueur de Salzbourg a marqué neuf buts lors des sept premiers matchs de la saison (14 si l’on ajoute les trois avec l’équipe nationale norvégienne pendant la pause de l’équipe nationale) et est l’un des attaquants les plus en forme aux côtés de Robert Lewandowski.. Toujours avec Karim Benzema, les trois joueurs sont en tête dans la lutte pour le Soulier d’Or 2021/22.

Autorité absolue comme bourser

L’arrivée d’Erling Haaland au Borussia Dortmund a été révolutionnaire à tous égards. L’attaquant a marqué 66 buts en 66 matches officiels avec l’équipe allemande, en plus de 19 passes décisives. Il a également inscrit un total de 45 buts en 47 matchs de Bundesliga et 12 en 15 apparitions pour l’équipe nationale norvégienne.

Depuis qu’il a fait ses débuts professionnels avec le Norvégien Bryne à seulement 16 ans, l’attaquant inscrit 115 buts en 160 matchs : 20 avec le Molde FK, 29 avec le Red Bull Salzburg et 66 autres avec le Borussia Dortmund. 127 buts en 175 matchs si l’on prend également en compte ses apparitions avec l’équipe senior.