Haaland, incitation et doute dans une procédure

12/06/2021 à 21h00 CET

X. Serrano

Les Borussia Dortmund clôture ce mardi soir sa participation à la Ligue des champions au parc Signal Iduna en face de Besiktas. Sans enjeu, puisque l’équipe allemande a sécurisé l’accès au Ligue Europa et le Turc est en bas avec une case vide, la grande motivation de la rencontre sera de contempler l’état de forme de Erling Braut Haaland, qui est sûrement le meilleur avant-centre du monde aujourd’hui.

Cependant, comme l’a expliqué le technicien Marco Rose etLors d’une conférence de presse, il semble peu probable que le Norvégien se lance : « Nous ne pouvons clairement pas mettre Erling Haaland dans le jeu pendant de nombreuses minutes & rdquor;. « Il en va de même pour Emre Can, Mo Dahoud et Raphaël Guerreiro après leurs blessures. Et dimanche, nous avons un autre match important en Bundesliga & rdquor;, a déclaré l’entraîneur de la Dortmund.

Haaland réapparu le 27 novembre devant le Wolfsbourg et il lui a fallu 17 minutes pour macar. Samedi dernier, il est revenu dans le onze de départ contre le Bayern et a également vu la porte en 82 minutes. L’attaquant scandinave inscrit 15 buts sur les 12 matchs qu’il a disputés cette saison.

L’équipe turque a confirmé ce dimanche l’absence du milieu de terrain prêté par le Barça Miralem Pjanic en raison d’une « infection des voies respiratoires supérieures ». Les Besiktas arrive à ce dernier jour sans rien en jeu, mais essaiera de dire au revoir à la Ligue des champions avec une joie.

Les files d’attente probables

Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz ; Bellingham, Witsel ; Loup, Reus, Malen ; et Tigges.

Besiktas: Destanoglu; Rosier, Vida, Welinton, Yilmaz ; Ucan, Topal, Bozdogan ; Ghezzal, Batshuayi et Larin.