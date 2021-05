“Haaland jouera ici la saison prochaine”

03/05/2021 à 16:51 CEST

L’avenir de Erling Braut Haaland il continue de susciter de nombreuses attentes. le Borussia Dortmund veut que le joueur norvégien reste dans ses rangs à tout moment, et l’a fait savoir Sébastien Kehl, membre du staff technique de l’équipe allemande, au Sport 1.

“Erling Haaland jouera pour le Borussia Dortmund la saison prochaine”, assuré convaincu. “Il est totalement d’accord. Je le vois tous les jours et je peux dire qu’il s’identifie complètement au club », a-t-il ajouté.

Le club allemand n’a rien dit sur les propos de Mino Raiola, le représentant de Haaland. Kehl a également demandé les mots de l’agent sur l’avenir de son joueur et assure que “Nous connaissons très bien Mino, donc une ou deux déclarations ne nous surprennent pas. Nous ne sommes pas naïfs et nous savons que nous parlons probablement de l’avant-garde le plus en vogue au monde en ce moment. Les spéculations ne s’arrêteront pas “, Il dit.

Erling Haaland est un footballeur très important pour le Borussia Dortmund depuis son arrivée. Cette saison a marqué 37 buts en 38 matchs contesté et votre équipe en a besoin pour se qualifier Ligue des champions la saison prochaine et remportez la finale de la DFB Pokal avant le RB Leipzig.