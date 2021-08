Haaland-Lewandowski, le meilleur hommage à Müller

in

16/08/2021 à 21h25 CEST

Adrià Corominas

Ce mardi le premier titre est disputé en Allemagne (20h30), où Borussia Dortmund et Bayern Munich, en tant que champions de Pokal et de Bundesliga respectivement, ils répéteront la finale de la Super Coupe de la saison dernière avec un Duel stellaire en attaque pour loger Gerd Müller de la meilleure des manières.

Il y a un an, le trophée tombait aux mains des Bavarois avec un but final de Josué Kimmich (3-2), victoire que l’on veut réitérer avant tout, Nagelsmann, votre nouveau technicien, qui De cette façon, il sortirait son record et commencerait à effacer les doutes qui gravitent autour de l’équipe. en ce début de saison.

« Ce serait bien de remporter le premier titre avec la première victoire », a reconnu le coach de 34 ans. C’est pourquoi pour les Munichois, ce rendez-vous n’est pas seulement pour répéter le succès de la finale de l’an dernier, mais c’est aussi l’occasion de toucher à nouveau la table et, accessoirement, d’étendre leur suprématie dans la compétition.

L’entraîneur de l’équipe de Munich aura à sa disposition la même équipe qui a fait ses débuts en championnat contre Gladbach (1-1), bien que Corentin Tolisso pourrait finir par figurer sur la liste finale.

« Il s’est entraîné le week-end avec l’équipe réserve et il a très bien fait. Physiquement il va bien et dans les séances qu’il s’est entraînées avec nous, il a aussi laissé de bonnes impressions & rdquor;, a souligné le coach, qui continuera de ne pas pouvoir compter sur Benjamin Pavard, avec une blessure aux ligaments de sa cheville; Marc Roca, avec une déchirure du ligament externe de la cheville ; Oui Lucas Hernandez, opéré du genou.

Haaland veut un autre titre

Le Borussia, pour sa part, arrive au jeu non seulement avec le facteur du terrain en sa faveur –la finale aura lieu au Signal Iduna Park– mais avec confiance à travers le toit après la victoire éclatante contre l’Eintracht Frankfurt lors de la première journée 5-2.

L’équipe formée par Marco Rose redéployé toute sa verticalité offensive avec une Haaland incommensurable et en état de grâce, dont Nagelsmann a déjà pris acte : « Les moments où ils changent de vitesse sont les plus dangereux & rdquor ;, a-t-il prévenu dans le précédent.

En plus de s’être imposés en début de Bundesliga, les aurinegros ont également fait leurs devoirs lors du tour de qualification de la Coupe (0-3 contre le SV Wehen Wiesbaden) et Ils affrontent le titre en voulant remporter leur septième Supercoupe et se rapprocher du Bayern, qui mène la liste avec 8.

Pour cette finale, Rose a le doute de Thorgan Hazard et tu ne pourras pas compter sur les blessés Mats Hummels, Thomas Meunier, Emre Can et Raphaël Guerreiro.

Dortmund veut se rapprocher du Bayern

Le Klassiker affrontera les deux clubs ayant le plus de participations à ce tournoi : le Bayern se battra pour ce titre pour la 15e fois, pour la dixième année consécutive, tandis que le Borussia Dortmund y participera pour la 12e fois.

Outre la Bundesliga (31 titres) et la Coupe DFB (20), le Bayern est également le meilleur joueur de la troisième compétition allemande avec huit titres. Dortmund suit avec six et la troisième place est occupée par le Werder Brême avec trois.