« Haaland montre qu’il est le meilleur buteur du monde »

16/12/2021 à 19:51 CET

Artur Lopez

Mateu Morey, footballeur du Borussia Dortmund a exprimé son opinion dans Esports COPE sur l’intérêt du Barça pour son coéquipier Erling Braut Haaland. Le défenseur, en plein rétablissement d’une blessure aux ligaments croisés, préfère le Norvégien « rester avec nous ».

L’ailier, avec un passé à La Masía, a fait l’éloge de la star du Borussia, qui quittera vraisemblablement l’Allemagne l’été prochain : « Il montre qui est le meilleur buteur du monde. Il commence 20 minutes, marque deux buts, joue tout un match, en marque trois. Je pense que peu de joueurs que vous pouvez trouver avec cette performance. «

Malgré enchaînant sa troisième saison au Signal Iduna Park, Morey garde un bon souvenir de son séjour dans la carrière du FC Barcelone. Le footballeur de Palma de Majorque s’est lié d’amitié avec Gavi : « J’ai une affection particulière pour lui, avec qui j’ai passé deux ans à La Masía. Je vous souhaite bonne chance. »

Comme la plupart des footballeurs ayant un passé au Barça, le joueur du Borussia s’inquiète du ralentissement sportif et économique subi par le club catalan : « Mon passage au Barça chez les cadets et les jeunes a été très beau, j’ai beaucoup appris et cela a fait de moi une meilleure personne et joueur. Il est clair que le club ne traverse pas une bonne période, mais il fait partie des grandes équipes ».

Morey casse une lance en faveur de García Pimienta

Mateu Morey a également eu de bons mots pour l’un de ses entraîneurs au Can Barça, García Pimienta. Cependant, le club du Barça s’est débarrassé de l’entraîneur de la filiale à la suite de l’entrée de Joan Laporta à la présidence : « Nous avions un très bon entraîneur, tout comme ‘Pimi’. Il a été l’un des meilleurs entraîneurs que j’aie jamais eu. Avec lui j’ai eu l’occasion d’apprendre beaucoup et je lui serai toujours reconnaissant pour la confiance qu’il m’a transmise dès le premier jour. »

Bien que le défenseur des îles Baléares ait fait un trou dans les formations du Borussia Dortmund, depuis mai 2021, il est resté en cale sèche en raison d’une grave blessure aux ligaments croisés. Heureusement, son retour sur le terrain est plus proche : « A aucun moment je n’ai fixé de date de retour. Je veux y aller au jour le jour en faisant de petits pas et en constatant l’amélioration, en ayant de bons sentiments. Je vais très bien, tout te rend plus fort dans cette vie. »