Haaland ne jouera plus avant l’année prochaine

25/10/2021 à 20:07 CEST

Mauvaise nouvelle pour le Borussia Dortmund, qui ne pourra plus compter sur son buteur et star, Erling haaland, jusqu’en 2022 comme l’a révélé hier Aage Fjortoft, ancien footballeur norvégien et ami proche de la famille de Punta.

« Il se peut que le match contre l’Ajax (0-4) soit le dernier du reste de l’année », a expliqué Fjortoft dans des déclarations recueillies par la télévision de son pays. Haaland souffre d’une déchirure du muscle fléchisseur de la hanche et si cette affirmation est confirmée pourrait manquer 12 matchs entre Bundesliga, Champions et Pokal.

A Dortmund, en gardant le silence. Mais la perte de Haaland serait un sérieux revers pour Marco Rose, l’entraîneur de l’équipe allemande, qui a préféré l’autre jour ne pas spéculer sur la période de perte de l’attaquant.