Haaland perd son nez avec l’équipe nationale

31/03/2021 à 12:11 CEST

De nombreuses critiques l’ont plu en Norvège après la défaite de l’équipe nationale contre la Turquie et, bien que son équipe ait réussi à gagner par le minimum ce mardi au Monténégro, Haaland n’a pas non plus marqué. Et il y en a déjà trois d’affilée où il ne voit pas de porte, le pire séquence du jeune attaquant depuis qu’il est devenu professionnel.

En fait, il n’a pas encore «mouillé» dans cette pause de sélections. Haaland était connu pour ses chiffres spectaculaires dans les matches internationaux et avec son ancienne équipe, et à Dortmund, il a montré qu’il pouvait également performer au plus haut niveau. C’est pourquoi presque tous les grands européens aspirent à lui.

En Champions, Haaland a marqué 20 buts en 14 matchs, quelques chiffres réalisables par très peu. Mais lorsque la peau de mouton nordique n’a pas été fondée, les choses ont changé. Visez un Bola que le fait de enchaîner trois matchs consécutifs en tant que partant sans marquer est la première fois que cela arrive à Haaland, 20 ans. L’année dernière, cela lui est arrivé au Borussia Dortmund, contre Fribourg, le Borussia Monchengladbach (malgré une passe décisive) et le PSG, mais dans le premier d’entre eux, il n’est pas sorti dans les onze, et dans le troisième en tant que partant, il a marqué, contre Schalke 04.

Haaland a, en fait, terminé remplacé lors des trois matchs de la Norvège à ce stade. Minute 62 contre Gibraltar, 83 contre la Turquie et 80 contre le Monténégro.

La presse de votre pays critique déjà manque de « faim » avec l’équipe nationale comparé à celui de Dortmund, bien que Ståle Solbakken, votre coach, vous soutient. Pour le moment, ce n’est qu’une mauvaise séquence.