Haaland pointe à onze contre le Bayern après une reprise miraculeuse

30/11/2021 à 18:29 CET

Les comparaisons de Haaland avec un robot ne sont pas si erronées. Le Borussia Dortmund a annoncé en octobre, lorsque le Norvégien s’est blessé, qu’il ne reviendrait sur le terrain qu’au début de 2022. Cependant, il y a eu un miracle.

Erling est revenu le week-end dernier contre Wolfsburg, est revenu du banc et, bien sûr, a marqué. Sur les deux mois et quelque chose d’autre qui était attendu à l’extérieur, il est revenu en un mois et quelques jours seulement.

Haaland n’a pas fait cette reprise miracle toute seule. John Haddad, un biomécanicien libanais, est responsable. Il a travaillé jusqu’à huit heures par jour avec le joueur, selon la presse allemande, pour résoudre les problèmes de hanche qui gênaient l’attaquant nordique. « C’était un honneur pour moi », a déclaré Haddad à « Sport1 ».

Haaland a en tête le « Der Klassiker » de ce week-end contre le Bayern. À la maison. Visez la propriété.