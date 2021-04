Haaland traverse une petite sécheresse

12/04/2021 à 19:18 CEST

Erling Haaland Il nous a gâtés si vite, que sa séquence de six matchs consécutifs sans marquer signifie que l’on parle déjà de sécheresse pour un footballeur qui sort généralement presque au but par match et qui en Ligue des champions inscrit son nom sur plusieurs précoces. records. A 20 ans, il est déjà une star et est appelé à être l’un des footballeurs différentiels de la décennie actuelle.

Les chiffres sont comme du coton, ils ne trompent pas. Le jeune bélier norvégien s’est tarie lors de ses six derniers duels. Curieusement, la séquence a commencé avec son équipe, où il se démarque davantage si possible. Il n’a pas pu percer les filets dans les victoires contre Gibraltar (0-3) et le Monténégro (0-1) et aussi dans la défaite entre les deux contre la Turquie (0-3).

De retour au Borussia Dortmund, Haaland n’a pas joué un rôle de premier plan dans la défaite contre l’Eintracht (1-2) bien qu’il l’ait fait contre Manchester City (2-1), comme il a donné la passe à Reus dans le but qui donne de l’espoir aux «borussers» face au retour des quarts de finale de la Ligue des champions de demain.

Là, il peut briser cette mauvaise dynamique, dont le sixième match sans but a eu lieu samedi dernier. Victoire 2-3 lors de la visite à Stuttgart, avec l’aide de Knauff dans le but gagnant.