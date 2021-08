Haaland vs Lewandowski: deux bugs sont en liberté

17/08/2021

17/08/2021

pari

La saison a commencé en Allemagne et dès la première semaine, un titre a déjà été remporté. Dortmund et le Bayern, bien sûr, disputent la Super Coupe, peut-être le tournoi le plus ouvert pour le reste des équipes allemandes par rapport à la toute-puissante équipe bavaroise. Battre le Bayern à une saison complète est une mission impossible.

Depuis l’époque des duels Klopp-Guardiola, il y a eu de vrais matchs d’été entre les deux grands de l’Allemagne. Beaucoup ont été repris par Dortmund, plus en manque de ces miettes sous forme de titres que le Bayern. Cette fois la confrontation sert à débloquer les projets de Rose et Nagelsmann, des techniciens sur lesquels reposent de nombreux espoirs. pour ce qui a été fait auparavant à Gladbach et à Leipzig, respectivement.

La Super Coupe sert également à affronter les deux colosses du football allemand, Haaland du côté de Borusser et Lewandowski du côté de Munich. Le Norvégien a débuté en grand lors de la première journée de Bundesliga face à l’Eintracht. Il ne quittera pas le club et il semble qu’il profitera de cette saison pour continuer à grandir. Lewi, pour sa part, sort de la meilleure campagne de sa carrière et est mis au défi de maintenir cet énorme niveau alors qu’il semble que la descente de sa carrière a commencé. Un jour, le changement de cycle interviendra entre Haaland et Lewandowski, entre Dortmund et le Bayern.