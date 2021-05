Haas a ordonné à l’équipe de laisser Nikita Mazepin dépasser Mick Schumacher

Avec Mick Schumacher soignant un problème de moteur, Haas lui a ordonné de céder à son coéquipier Nikita Mazepin pendant le GP de Monaco.

Ce fut de loin le week-end de Formule 1 le plus fort de Mazepin, faisant de lui-même une véritable menace pour Schumacher pour la première fois.

Mais le jour de la course, Schumacher a connu une période malheureuse de gremlins de moteur, à quel point Haas a décidé qu’il fallait prendre Mazepin en tête.

Schumacher obligé, Mazepin déclarant que les bonnes relations entre eux à Haas étaient pleinement visibles à ce moment-là.

«C’est comme ça que ça se passe parfois dans la vie», a-t-il dit, cité par Motorsport-Magazin.

«Nous entretenons de bonnes relations au sein de l’équipe et nous devons continuer ainsi.»

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Schumacher s’était écrasé lourdement pendant le FP3, ce qui signifie que son VF-21 n’était pas apte à participer aux qualifications à Monaco, salué comme le samedi le plus important de la saison.

Il fallait alors prendre des risques, et Schumacher a fait exactement cela dans le premier tour en descendant l’intérieur de Mazepin à l’épingle à cheveux.

Donc, après que le Russe ait joué au ballon avec ce mouvement, il était juste que Schumacher lui rende le respect avec l’échange de positions plus tard.

«J’ai dû tirer l’embrayage pour éviter de heurter la voiture devant moi. Il a juste coincé, je devais rester immobile, et dans la lutte pour la 18e place, cela aurait été un risque trop grand pour les deux voitures de s’écraser là-bas. Et je ne voulais pas retourner au garage », se souvient Mazepin.

«Je voulais une course juste et la course a été longue. J’étais juste dans le premier tour, il a été très juste plus tard.

Mazepin franchirait la ligne P17, une place devant Schumacher qui était le dernier des arrivants au Grand Prix de Monaco 2021.

Haas reste à la recherche d’un premier point en 2021 – la tenue américaine n’a pas encore terminé une saison à zéro depuis son arrivée sur la grille en 2016.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!