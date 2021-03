Haas: Battre Williams sera une réussite

Guenther Steiner a affirmé que le simple fait de battre Williams dans une course cette saison serait un exploit, avec la nouvelle voiture Haas «pas facile à conduire».

La saison dernière a été la pire depuis leur arrivée en Formule 1 en 2016, puisque leur couple de Romain Grosjean et Kevin Magnussen n’a mis que trois points au tableau.

Leur début de saison, avec un tout nouveau line-up de Nikita Mazepin et Mick Schumacher, n’a montré aucun signe de changement, le VF-21 semblant avoir du mal vers le bas de la grille.

Après le Grand Prix de Bahreïn, cité par Auto Bild, Steiner a déclaré: «Notre voiture n’est pas facile à conduire. Si jamais on bat les Williams, ce sera l’ultime [achievement].

«Notre objectif cette année doit être de préparer les pilotes afin qu’ils soient forts lorsque notre voiture sera à nouveau en bon état.»

Schumacher, lors de sa première course en Formule 1, a au moins vu le drapeau à damier, ce dont son compatriote Mazepin ne s’est pas approché, après s’être écrasé dans le premier tour.

Le Russe a qualifié cela de l’un des pires jours de sa vie, tandis que le directeur de l’équipe Steiner a confirmé que le jeune pilote était très en colère contre lui-même.

« Ouais, il était assez battu », a déclaré Steiner à RacingNews365. «Je lui ai juste dit de garder la tête haute et de continuer.

«Bien sûr, ce qui s’est passé n’est pas idéal, mais c’est arrivé. Alors il s’est battu assez durement mais il est prêt à repartir, nous l’avons poussé à nouveau.

Mazepin, 22 ans, est sous les projecteurs depuis qu’il a été annoncé pour rejoindre Haas en raison de son comportement hors piste dans une vidéo qui est devenue virale en ligne.

Lorsqu’on lui a demandé si Mazepin avait utilisé cela comme motivation pour pousser trop fort lors de l’ouverture de la saison, Steiner a répondu: «Il le poussait, il voulait pousser, sa course de dimanche n’était pas très longue, donc, bien sûr, il n’était pas trop motivé. pendant longtemps!

«Il a trop fait et il ne se sent pas bien à ce sujet. Il a poussé un peu plus fort mais, je pense que c’est son personnage plus que toute autre chose, vous savez, juste pour essayer de trouver la limite et parfois vous la dépassez.

«Je ne suis pas vraiment surpris parce que vous faites de votre mieux et que notre voiture n’est pas facile à conduire et je pense que c’est l’un de ces gars qui essaie très fort.

«Vous voulez toujours avoir raison. Je ne sais pas combien ça [the criticism] vous affecte à coup sûr. Personne, surtout à un jeune âge, ne peut éliminer complètement celui-là.

«Il semblait être assez bien placé lorsque nous avons commencé les tests. Cela a toujours semblé être un très bon endroit. Je ne me limiterais pas à cela, mais ce n’est jamais un avantage d’avoir un hiver comme lui.

Pendant ce temps, l’ancien pilote de F1 Mika Salo en a dit plus à la chaîne finlandaise C: « C’est un gars qui n’a tout simplement pas sa place ici. »

