Haas confirme Mick Schumacher et Nikita Mazepin dans la composition de 2022

Haas a confirmé que Mick Schumacher et Nikita Mazepin resteront leur alignement de pilotes pour une deuxième saison en 2022.

La nouvelle n’est pas surprenante, l’intention ayant toujours été pour Haas de mettre en sang les deux recrues cette année afin qu’ils aient l’expérience nécessaire pour avoir un impact plus important dans une meilleure voiture la saison prochaine.

L’équipe américaine a choisi de ne pas mettre à niveau la voiture de cette année afin de concentrer tout le développement sur son challenger 2022, lorsque la nouvelle réglementation de la Formule 1 sera introduite et qu’elle espère faire un bond en avant.

Comme prévu, Haas a couru en queue de peloton toute la saison, Schumacher et Mazepin étant les seuls pilotes réguliers à avoir encore marqué un point.

Leur partenariat a également été ponctué de désaccords déclenchés par des incidents en piste, généralement dus à la frustration de Schumacher face aux actions de Mazepin.

La nouvelle a été annoncée par l’équipe à la veille du week-end de course à domicile de Mazepin, le Grand Prix de Russie à Sotchi.

“Nous savions que nous voulions une continuité au volant en 2022 et je suis heureux de confirmer exactement cela avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin en compétition pour Uralkali Haas F1 Team l’année prochaine”, a déclaré Guenther Steiner, directeur de l’équipe Haas.

« 2021 a donné aux deux pilotes l’opportunité d’apprendre la Formule 1 et en tant que débutants, ils ont fait beaucoup de choses cette année.

“Ce fut une saison difficile avec le package que nous avons eu, mais en même temps, ils ont tous deux relevé le défi et travaillé en étroite collaboration avec l’équipe pour apprendre nos processus et s’adapter aux rigueurs d’une campagne de Formule 1 et tout ça. apporte, tant à l’interne qu’à l’externe.

“Maintenant, alors que nous nous tournons vers la saison 2022, nous sommes convaincus que nous pouvons aller de l’avant en tant qu’équipe et offrir à Mick et Nikita un package de course compétitif pour franchir la prochaine étape de leur carrière en Formule 1.”

Schumacher, qui reste également membre de la Ferrari Driver Academy, a déclaré : « En faisant partie du peloton de Formule 1, je vis mon rêve. La première année avec Haas F1 est très excitante et instructive, et je suis sûr que je peux apporter toute l’expérience que j’ai acquise dans l’année à venir.

“Les nouveaux règlements techniques, l’ambition impressionnante de toute l’équipe Haas F1 et le soutien de Ferrari – bien sûr, je pense que cela nous rapprochera du terrain au cours de la saison 2022 et nous pourrons nous battre pour des points.

« J’ai hâte de faire partie d’une équipe qui se renforce et je ferai tout ce que je peux de mon côté pour nous faire avancer.

“Enfin, je tiens à remercier la Ferrari Driver Academy pour la confiance qu’elle continue de m’accorder et le soutien qu’elle m’a témoigné au fil des ans.”

Mazepin a ajouté : « Je suis très excité pour l’année prochaine, pour la nouvelle voiture et simplement pour avoir l’opportunité avec Haas F1 Team et grandir avec eux. Je pense que nous sortirons forts l’année prochaine.