Haas doute que Williams puisse être rattrapé après la manne hongroise · .

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, voit peu de chances que l’équipe se hisse de la dernière place du championnat cette année.

Williams, qui était le plus proche rival de Haas avant le Grand Prix de Hongrie, a obtenu un résultat exceptionnel le week-end dernier qui leur a permis de gagner 10 points au classement. Alors que cela pourrait être réduit à six points si Aston Martin réussissait à annuler la disqualification de Sebastian Vettel, Steiner doute que leurs rivaux puissent être rattrapés maintenant.

“Les chances sont très, très faibles”, a-t-il déclaré. « Je suis très réaliste à propos de ces choses.

«Williams ne s’attendait pas à faire les points qu’ils font. Ils ont fait du bon travail et se sont retrouvés au bon endroit au bon moment. C’est ainsi que se déroule la course.

« C’est pourquoi je dis toujours que vous devez toujours essayer de faire de votre mieux. Donc ils étaient là quand il y avait des points donnés et c’est ce qu’ils ont fait. Mais je ne parie pas que nous obtenons plus de points qu’eux.

Après 11 des 23 courses, Haas n’a toujours pas marqué. Alfa Romeo se situe entre eux et Williams sur trois points.

Mick Schumacher a donné à Haas son meilleur résultat de la saison jusqu’à présent le week-end dernier avec une 12e place. Cependant Steiner était frustré de voir Nikita Mazepin, dans l’autre voiture de l’équipe, contraint à l’abandon après avoir été percuté par Kimi Raikkonen dans les stands.

“C’était très décevant parce que ce n’était pas nécessaire”, a déclaré Steiner. “Parfois, ces choses arrivent, elles ne devraient pas arriver.”

Cependant, il ne pense pas que la course du week-end dernier ait été une occasion manquée pour l’équipe de marquer ses premiers points de 2021.

« Pour moi, marquer des points aurait été difficile même sans la chute. Mais pour moi, la chose la plus importante est que Nikita a raté une autre course où il peut apprendre beaucoup de choses. C’est ma plus grande préoccupation que les points en ce moment.

“Alors c’est arrivé, vous ne pouvez pas y remédier et j’espère que nous en tirerons quelque chose.”

