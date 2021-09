Haas envisage d’embaucher un chauffeur de réserve expérimenté

in

Guenther Steiner a déclaré que Haas envisageait de recruter un pilote de réserve expérimenté pour aider au développement de sa voiture 2022.

Dans le duo de recrues de Mick Schumacher et Nikita Mazepin, l’équipe américaine a confortablement l’alignement de pilotes le moins expérimenté sur la grille et le sera à nouveau l’année prochaine.

Avec les changements de réglementation entrant en jeu en 2022, plus de travail que jamais devra être fait pour comprendre les voitures, et étant donné cela, Steiner admet qu’un pilote de réserve plus âgé pourrait aider son équipe à le faire.

« Vous avez parfaitement raison, nous n’avons aucune référence, la référence manque. Et c’est un pilote expérimenté », a déclaré l’Italien selon Autosport.com.

« Donc, je ne sais pas exactement comment nous allons le faire, il y a plus d’une façon de faire ces choses. On en a un peu parlé, mais on n’a pas vraiment fait grand chose.

« Mais je veux voir comment ils [Schumacher and Mazepin] monter. Et vous pouvez voir beaucoup de données à quel point elles se sont améliorées et des trucs comme ça, vous pouvez obtenir beaucoup d’informations.

“Quand nous y arriverons, nous trouverons également une solution pour cela si nous en avons besoin, et je ne suis pas sûr que nous en ayons besoin.”

Un problème qui se poserait si un pilote de réserve était utilisé lors des séances d’entraînement serait que Schumacher et Mazepin passerait moins de temps dans la voiture eux-mêmes.

Steiner en est conscient, mais espère qu’ils seront de toute façon plus à l’aise avec leurs machines.

“C’est toujours difficile si vous prenez en réserve pour un pilote de référence, appelez-le comme ça, qui les fera sortir de la voiture lors des essais et tout. Et je pense que nous devons arriver à ce point à un moment donné », a-t-il ajouté.

« Je vais en discuter en interne avec les ingénieurs, ce qui est le mieux pour l’équipe, mais nous n’avons pas pris de décision. Il y a beaucoup de ces idées qui circulent. Mais nous n’avons pas pris cette décision.

“Et j’espère que nous n’avons pas besoin de le faire, car ce n’est pas non plus si vous mettez quelqu’un juste pour vous donner une référence, puis [the race drivers] perdre du temps à le conduire. C’est donc une décision très difficile à prendre.

“Et j’espère juste que notre voiture est suffisamment stable pour qu’ils puissent tout sortir autant que possible. Plus la voiture est bonne, plus il leur est facile de la développer. Une voiture stable vous permet d’aller plus vite, car elle vous donne confiance.

