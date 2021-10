Haas essaie de comprendre pourquoi Nikita Mazepin a les pieds brûlants au volant de sa F1

Un appui-tête lâche qui a gêné sa vision dans le premier tour n’était pas le seul problème physique auquel Nikita Mazepin a dû faire face à Austin.

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, doit maintenant essayer de comprendre pourquoi le pilote né à Moscou souffre de brûlures aux pieds en conduisant.

Après le Grand Prix des États-Unis, Mazepin a révélé qu’il avait dû s’arrêter tôt parce que son appui-tête s’était desserré et qu’il ne pouvait voir aucun de ses rétroviseurs.

Et il y avait aussi un problème à l’autre extrémité de son corps au fur et à mesure que la course évoluait car ce n’était pas la première fois que le joueur de 22 ans avait les pieds en feu.

Ce n’est pas quelque chose qui a été vécu par son coéquipier Mick Schumacher ou, l’an dernier alors qu’ils avaient le même châssis, Romain Grosjean ou Kevin Magnussen.

« Il s’est plaint à plusieurs reprises d’avoir les pieds chauds », a déclaré Steiner, cité par The Race.

«Nous essayons toujours de faire mieux, mais il semble que cela n’arrive qu’à lui.

« C’est le même châssis que l’an dernier, donc nous n’avons jamais eu de problème avec ça. Je n’ai pas demandé spécifiquement à Mick, mais il ne s’en est jamais plaint et c’est sûr qu’il le ferait.

«Nous devons donc examiner pourquoi il chauffe. Nous devons faire quelque chose – peut-être que la prochaine étape est de faire quelque chose sur le coffre, vous pouvez le faire dans les deux sens.

« Il n’y avait rien de cassé ou quoi que ce soit et ce n’est pas la première fois qu’il s’en plaint. »

Mazepin a déclaré à la radio qu’il « pleurait » dans la voiture avec le problème pendant ce qu’il a appelé une « course très solitaire, ennuyeuse, douloureuse, se dégradant comme un fou » sur le Circuit des Amériques.

En ce qui concerne l’appui-tête, bien que Mazepin ait déclaré qu’il s’était délogé au virage 2, The Race rapporte qu’il avait commencé à se desserrer dans le tour de formation alors que Mazepin prenait de la vitesse vers le virage 11, puis dans la ligne droite.

« Il y a deux épingles au dos [of the headrest] qui n’étaient pas complètement engagés », a expliqué Steiner.

« Par conséquent, nous n’avons pas eu à retirer l’appui-tête [at the pit-stop], seulement [push it] vers le bas et vers l’intérieur.

« Vous devez venir dans les fosses [or] sinon c’est un drapeau noir pour des raisons de sécurité. Nous l’avons appelé immédiatement.

Mazepin a terminé 17e et dernier de ceux encore en course à Austin, une place derrière Schumacher, le duo étant le seul pilote à avoir doublé deux fois le vainqueur Max Verstappen.

