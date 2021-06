Haas est « toujours à la recherche » de conducteurs américains

Guenther Steiner dit que Haas est toujours à la recherche de pilotes américains qu’ils peuvent amener dans le sport et qu’ils sont impatients de le faire.

Depuis que Liberty a repris la Formule 1, l’un de leurs plus grands objectifs a été de rendre le sport plus grand aux États-Unis, et dans le cadre de cet objectif, une deuxième course a récemment été ajoutée au calendrier sous la forme du Grand Prix de Miami. .

Avoir un pilote du pays sur la grille est un autre objectif, et étant la seule équipe américaine sur la grille, Haas serait une destination logique pour devenir le premier de sa nationalité à concourir dans ce sport depuis Alex Rossi en 2015.

Le directeur de l’équipe, Steiner, dit qu’ils sont toujours à la recherche d’opportunités pour donner une place à un Américain et qu’ils sont convaincus que cela finira par arriver.

“Bien sûr, nous cherchons toujours et je parle avec Stefano [Domenicali, F1 CEO] à ce sujet – ce qui pourrait être fait et ce qui ne pourrait pas être fait et nous essayons de faire un plan pour l’avenir », a-t-il déclaré aux journalistes à Bakou.

«Je pense que cela doit être quelque chose, pas immédiat mais à court terme, vous ne pouvez rien faire pour faire entrer quelqu’un à cause de la Super Licence.

“Ça viendra. Nous devons juste être patients à un moment donné. Il y a quelques gars en Formule 3 qui semblent prometteurs et voyons ce qui peut être fait.

Comme Steiner l’a mentionné, il est difficile pour les pilotes en compétition en Amérique, comme Colton Herta, d’obtenir suffisamment de points sur leur superlicence, l’IndyCar valant moins que la Formule 2 à cet égard et les tests en F1 étant plus difficiles.

La solution évidente serait que les pilotes de l’autre côté de l’étang quittent leur pays d’origine et rejoignent une série de F1, mais Steiner pense que cela n’est pas si attrayant lorsque des sièges dans des catégories telles que l’IndyCar sont à leur disposition.

“Oui, la Formule 1 aimerait un pilote américain et nous aimerions un pilote américain”, a ajouté l’Italien.

«Mais pour le moment – ​​évidemment, nous examinons la question – mais il y a une chose là-bas, qui est une Super Licence, que peu de gens ont pour le moment, et puis il faut que ce soit un talent.

« Alors les pilotes américains, ils peuvent tous obtenir un bon travail en Amérique. »

