Haas explique comment Nikita Mazepin a réussi à retenir Valtteri Bottas au Mexique

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a salué la façon dont Nikita Mazepin a « géré » son premier passage au Mexique pour garder Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo derrière.

Bottas et Ricciardo ont tous deux dû s’arrêter au premier tour après que le pilote McLaren eut touché la Mercedes au virage 1, causant des dommages aux deux voitures.

Les deux ont ensuite eu du mal à se frayer un chemin à travers le peloton avec Mazepin capable de retenir les voitures les plus rapides jusqu’à ce qu’il fasse son premier arrêt, après quoi la Haas a naturellement pris du retard.

Le directeur de l’équipe de Mazepin a déclaré que le Russe avait fait du bon travail en gardant les deux voitures les plus rapides derrière lui grâce à sa gestion des pneus et du moteur, et a salué la façon dont il a effectué ses premiers tours dans le Grand Prix du Mexique.

« Il a fait un bon premier relais, nous nous battions et certaines personnes à l’arrière ont eu quelques problèmes », a déclaré Steiner, cité par Formula1.com. «Nous pouvions les retenir et certaines personnes surchauffaient un peu, alors tout le monde gérait et ensuite nous avons géré un peu. C’était un bon relais.

« Nous sommes arrivés tôt pour couvrir l’arrêt au stand des autres. Nous devons toujours penser non seulement à couvrir les autres, mais aussi à essayer de rester en dehors des drapeaux bleus, ce qui est la chose la plus ennuyeuse pour un conducteur.

« Avoir beaucoup de drapeaux bleus signifie que vous devez sortir de la ligne, vous ramassez toute la saleté, puis vous devez à nouveau nettoyer vos pneus et vous ne pouvez pas les remettre en température.

«Ce n’était pas si mal, pour être honnête, mais nous essayons toujours de le faire comme ça. Il n’y avait pas d’autre problème avec les pneus – nous essayons juste de faire au mieux avec la stratégie. »

Mazepin lui-même est finalement tombé en queue de peloton, où Haas a passé presque toute sa saison jusqu’à présent, mais il est resté satisfait de la façon dont s’était déroulé son premier relais, même s’il a reculé plus tard.

« J’ai pris un bon départ, je me suis bien passé et la première partie de la course se passait bien, puis nous avons décidé de nous protéger de Williams », a déclaré Mazepin.

« Malheureusement, notre arrêt aux stands était trop lent et nous venons de nous faire faire par Williams, mais je pense que nous avions le rythme pour probablement les garder derrière avec combien il était difficile de dépasser sur cette piste.

« Malheureusement, cela ne s’est pas produit, et après cela, j’ai senti que parce que nous avons moins d’appui, il était vraiment difficile de suivre les voitures de près. Quand on se fait dépasser par les drapeaux bleus, après ça a été une course difficile. »

