Haas F1 est à la hauteur de ses propres attentes

“Gardez de faibles attentes et la vie devient plutôt bonne”, est une citation attribuée à l’acteur oscarisé Anthony Hopkins.

Vous auriez pu imaginer le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, le dire aussi, au début de la saison de Formule 1 en cours.

Steiner a prononcé des choses similaires en mars, notamment : « Si nous pouvons obtenir un ou deux points à un moment donné, ce serait un résultat fantastique. Mais nous sommes réalistes et les points seront difficiles à obtenir. »

Ce n’était pas la prédiction la plus audacieuse étant donné que l’équipe, qui n’a récolté que trois points en 2020, a annoncé qu’elle mettait tout son développement sur sa toute nouvelle voiture 2022.

Mais même si Steiner n’offrait pas de pourboire qui vous rendrait riche chez les bookmakers, il n’y avait rien de mal à sa précision – car après 11 courses, Haas doit encore décoller.

Au contraire, il peut y avoir une touche de déception que ni le duo de recrues Mick Schumacher ni Nikita Mazepin n’aient encore ouvert leur compte de points en Formule 1.

Pour cela, il leur fallait toujours un peu de chance, une de ces courses où le taux d’attrition est élevé en raison d’incidents, peut-être à cause de la pluie rendant les conditions difficiles.

Nous en avons eu quelques-uns, à Imola et au Hungaroring, mais Haas n’a toujours pas pu capitaliser. Cependant, tout espoir n’est certainement pas perdu.

Quand vous réalisez qu’il reste encore trois semaines avant le prochain Grand Prix 😱#HaasF1 pic.twitter.com/vlFegiyv4s – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 8 août 2021

Sans aucun doute, l’équipe américaine possède les voitures les plus lentes de la grille. Ils n’ont atteint qu’une seule fois la Q2, lorsque Schumacher l’a fait au Grand Prix de France – et frustrant, il n’a même pas pu participer à cette deuxième des trois séances de qualification en raison d’un accident juste à la fin de la Q1.

Avec une formation composée uniquement de recrues, les erreurs et les manœuvres étaient toujours susceptibles de faire partie du tissu de cette saison pour Haas et cela s’est avéré, mais la plupart d’entre elles se sont produites lors des essais ou des qualifications plutôt que lors des courses – ce qui serait le moindre des deux maux.

En termes de signes prometteurs le dimanche, le plus important est peut-être venu lors de la dernière course avant la pause estivale, au Grand Prix de Hongrie.

C’était l’un de ces exemples d’une course bouleversée alors qu’une mêlée au premier virage a mis plusieurs candidats au podium hors de combat, ne laissant que 15 coureurs pour prendre le redémarrage, y compris les deux voitures Haas.

Avec presque une distance complète de Grand Prix restante, quelle chance pour Schumacher et Mazepin d’obtenir leurs meilleures finitions, qui étaient auparavant respectivement P13 et P14.

Malheureusement, le pilote d’origine russe a ensuite été éliminé par une collision dans la voie des stands avec l’Alfa Romeo de Kimi Raikkonen, mais Schumacher était dans le top 10 jusqu’à ce qu’il perde progressivement l’ordre et termine finalement P12 – son meilleur classement, mais pas tout à fait assez bon pour que le décompte des points avance.

L’Allemand l’a décrit comme “une journée vraiment positive pour nous”, ajoutant: “Je pense que cela a donné à tout le monde un peu de lumière au bout du tunnel, beaucoup à retenir d’ici – je pense que pour tout le monde, quelque chose à attendre avec impatience quand nous reviendrons à Spa.

L’inconvénient pour Haas, bien sûr, est que leur plus proche rival cette année, Williams, a DID profité du carnage de Budapest pour récolter son premier double de points depuis 2018 – un total cumulé de 10 les mettant presque certainement hors de portée au classement. .

Et Alfa Romeo augmentera presque certainement son total de trois à l’approche de la campagne à l’automne.

Mais n’oublions pas que tout tourne autour de 2022 pour Haas, date à laquelle ils espèrent disposer d’une voiture nettement plus compétitive et de deux pilotes pour leur deuxième année avec un savoir-faire et une expérience beaucoup plus importants en F1.

Schumacher n’a plus qu’à aplanir les incidents des essais libres et, dans une moindre mesure, des qualifications – qui ont déclenché une sorte de va-et-vient entre son oncle Ralf, défenseur des intérêts de son neveu, et Steiner, qui surveille de près le budget de l’équipe.

Mazepin, quant à lui, a récemment gardé une feuille plus propre par rapport au début de la saison – le site Web du compteur de tours créé en son « honneur » n’a pas été mis à jour depuis le Grand Prix de France à la mi-juin, ce qui suggère soit son propriétaire a perdu tout intérêt ou, vraiment, le joueur de 22 ans a haussé son niveau.

“Nous faisons trop d’erreurs, c’est le problème – ou je dirais, pour la défense de Nikita, je ne devrais pas utiliser le pluriel car dans les dernières courses il s’est très bien comporté”, a déclaré Steiner avant le Grand Prix de Hongrie.

« Il a très bien fait. Il n’a fait aucun dégât ou quoi que ce soit. Et Mick, juste les dernières courses où nous avons eu des accidents pour lesquels nous devons nous améliorer. »

Alors, que pouvons-nous attendre de Haas dans les 12 courses restantes de la saison ? Du point de vue des résultats, plus ou moins, l’objectif étant de ramasser les miettes laissées par les plus grandes équipes lorsqu’elles font un gâchis comme en Hongrie.

Les attentes resteront faibles, mais, comme l’a dit Anthony Hopkins, il se peut qu’il y ait un week-end de Grand Prix occasionnel où la vie s’avère en effet très agréable.