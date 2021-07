Haas finalise le contrat pour garder Mick Schumacher

Mick Schumacher devrait être annoncé de manière imminente en tant que pilote Haas pour 2022, mettant fin aux liens avec un passage à Alfa Romeo.

L’Allemand en est à sa première année de Formule 1, apprenant son métier au plus haut niveau du sport automobile avec l’équipe qui a admis avant le début de la saison qu’elle courrait tout au long du peloton.

C’est parce qu’ils ont eu du mal en 2020, ne recueillant que trois points, et avaient décidé de concentrer tout leur développement sur la toute nouvelle voiture de l’année prochaine.

Jusqu’à présent, Schumacher et son coéquipier, la recrue Nikita Mazepin, ont eu autant de difficultés que prévu.

Le fils de Michael Schumacher, l’ancien septuple champion du monde, a enregistré la plus haute position finale de course en Azerbaïdjan, bien qu’il ait atteint la Q2 en France.

Des rapports récents suggèrent que Schumacher pourrait être en ligne pour un transfert chez Alfa Romeo, éventuellement pour remplacer Kimi Raikkonen si le Finlandais décide de prendre sa retraite à la fin de cette saison. Schumacher a testé pour Alfa Romeo sous son apparence dans le cadre de la Driver Academy de Ferrari.

Mais Guenther Steiner, le directeur de l’équipe Haas, a confirmé que le contrat 2022 de Schumacher avec son équipe était en cours de finalisation et qu’il resterait avec Mazepin.

Concernant le pilote d’origine russe, dont le père est le sponsor principal de l’équipe, Steiner a déclaré à Motorsport.com : “Tout est signé là-bas, tout va bien.”

Sur Schumacher, il a ajouté : « Il y a quelques petites choses qui doivent juste être réglées. C’est évidemment un contrat à trois, car il en a un avec Ferrari.

« Il faut qu’il y ait quelques t barrés et quelques i pointillés et nous y arriverons. Mais Mick n’est pas… il est [not] essayant de dire qu’il n’a pas signé, mais il y a des accords en place.

« Mais à cause de [the contract being] à trois, c’est toujours plus difficile que lorsqu’il s’agit d’un simple contrat en tête-à-tête.

La situation de Schumacher concernant Alfa Romeo – pour qui il devait piloter en FP1 au Nürburgring en octobre dernier avant l’annulation de la session en raison du mauvais temps – a peut-être changé depuis que la société italienne a prolongé son accord avec Sauber, qui dirige l’équipe de marque .

Alors que Ferrari, qui fournit les moteurs à Alfa Romeo, a placé Antonio Giovinazzi aux côtés de Raikkonen depuis 2019, le directeur de l’équipe Fred Vasseur a insisté sur le fait qu’à partir de 2022, le choix des pilotes sera purement la “responsabilité” de l’opération basée en Suisse.