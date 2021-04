Guenther Steiner pense qu’il serait «complètement fou» pour Haas de dépenser de l’argent pour mettre à jour sa voiture cette saison.

Haas est le favori chaleureux pour terminer dernier du Championnat du monde des constructeurs 2021, principalement parce qu’il se concentre pleinement sur l’année prochaine, lorsque le nouveau règlement de la Formule 1 entrera en vigueur.

Ils sont convaincus que cela représente leur meilleure chance de repousser au milieu de terrain et d’imiter leur meilleure position finale au classement depuis leur introduction en 2016 à la F1, qui était cinquième en 2018.

De plus, Haas a embauché deux pilotes débutants pour cette saison, qui ont tous deux montré des signes d’inexpérience lors de leurs débuts au Grand Prix de Bahreïn – Mick Schumacher a eu un tour et Nikita Mazepin un tour beaucoup plus sérieux qui a mis fin à sa course contre le mur.

Steiner, le directeur de l’équipe, est pleinement conscient que Haas pourrait prendre du retard sur Williams, la seule équipe qu’ils ont battue au championnat de l’année dernière, mais pense qu’il serait vain de dépenser de l’argent pour améliorer le VF-21 lorsqu’une toute nouvelle voiture doit être construite pour 2022. .

« Le seul développement que nous avons fait a été de nous adapter aux règles de cette année, vous ne pouvez donc pas vous attendre à ce que la voiture s’améliore », a déclaré Steiner, cité par le site Web de Formule 1.

«Avec le changement de règle, la voiture s’est en fait aggravée à mesure que nous avons supprimé les appuis, c’est donc une question de savoir à quel point pouvez-vous faire peu?

«Sur la voiture, j’ai toujours été très franc car la voiture est ce qu’elle est cette année. Lorsque nous avons commencé le développement en novembre de l’année dernière, nous savions que nous ne pourrions pas rattraper le retard. Pourquoi gaspillerais-tu [money]?

«La voiture était mauvaise en 2019, elle ne s’est pas beaucoup améliorée en 2020 et tout d’un coup nous investissons une année de développement dans une voiture qui ne fera que 23 courses? Ce serait une folie totale à mon avis.

«Donc, comme tout le monde le sait, nous devons limiter cela [spending] mais vous essayez toujours de tirer le meilleur parti de [the car]. Vous ne dites pas « je ne veux pas plus ». »

Haas aura une voiture légèrement mise à jour pour la prochaine course à Imola le 18 avril, ajoutant des pièces dont ils savaient qu’elles ne seraient pas prêtes à temps pour l’ouverture de la saison à Bahreïn – mais ce seront les dernières améliorations de cette campagne.

Steiner a ajouté: «À un moment donné, vous demandez, si vous investissez beaucoup, allons-nous être sixième? Allons-nous être septième? Non. Le mieux que nous pouvions viser était la huitième et ensuite c’est une question de «vaut-il vraiment la peine d’investir votre avenir dans les six prochains mois et de perdre de vue les cinq prochaines années? Non.

«Pour moi, nous serons [at the] cette année, mais nous espérons pouvoir revenir l’année prochaine – ou l’objectif est de – revenir là où nous en étions en 2018, pas où nous en étions en 2019 ou 2020. »

