Haas manque de pièces après le double shunt de l’Arabie saoudite

Haas est serré sur les pièces pour Abu Dhabi après que Mick Schumacher et Nikita Maepin ont subi de lourds dommages lors de différents accidents au GP d’Arabie saoudite.

C’est la chute de Schumacher au 10e tour qui s’est avérée être le catalyseur d’une course folle à suivre, le coureur allemand perdant l’arrière de son VF-21 au virage 22 et s’écrasant dans le mur.

La course a été signalée par un drapeau rouge pendant un certain temps après cet accident, puis c’était Mazepin dans les guerres au redémarrage alors qu’il s’écrasait à l’arrière de la Williams de George Russell après que Russell ait ralenti pour échapper à Sergio Perez.

En tant qu’équipe avec l’un des plus petits budgets de la grille et une équipe se concentrant pleinement sur 2022, Haas n’a pas la chance d’avoir un stock de pièces de rechange avant la ronde finale à Abu Dhabi.

Et donc, tout autre crash pour Schumacher ou Mazepin là-bas et ils pourraient avoir des ennuis.

VOITURE DE SECURITE (LAP 10/50) Mick Schumacher s’écrase lourdement et la voiture de sécurité sort Il rapporte qu’il va bien à la radio 👍#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/H4mZXyZjMs – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

S’adressant à Motorsport.com, le directeur de Haas, Guenther Steiner, a déclaré : « Il vaut mieux que les dégâts soient faits maintenant qu’il y a cinq courses, nous avons une course à disputer, nous avons suffisamment de pièces suffisamment de pièces de rechange si nous avons des accidents à Abu Dhabi.

« Nous en avons encore, nous ne sommes pas complètement sortis. Mais il n’y a pas beaucoup de marge, car nous ne nous attendions pas à ce que dans l’avant-dernière course nous détruisions deux voitures. Ce n’est jamais bon de faire ça.

Steiner a expliqué que le châssis de Schumacher est heureusement toujours prêt à fonctionner après l’accident, mais pour Mazepin « un autre mord la poussière » comme l’a dit Steiner.

Les discussions sur le châssis ont suivi Mazepin tout au long de la saison, ayant commencé avec l’ancien de l’équipe qu’il n’aimait pas, avant de passer à un nouveau payé par son père.

Ce châssis a ensuite été mis sur l’étagère après que Mazepin l’a endommagé au Qatar.

« Mick était complètement aux trois coins, boîte de vitesses, plancher, ponton. Son châssis est bon, mais le châssis de Nikita est parti. Un autre mord la poussière », a déclaré Steiner expliquant l’étendue des dégâts.

«C’était les dommages causés par les roues qui revenaient, les roues ont brisé les côtés comme un tambour. Aussi la suspension avant complète. Sa voiture arrière n’est pas trop mal, mais l’avant est complètement détruit sur sa voiture.

« Comme je l’ai dit, nous sommes bons avec les pièces de rechange, nous savions que nous sommes bons, nous avons planifié, nous ne sommes pas à court de pièces, mais nous utilisons tout ce que nous avons. Si nous avons un crash à Abu Dhabi en FP1, ça devient serré, car il vous reste deux jours. Mais sinon on va bien.

« C’est comme s’il ne pleuvait pas, mais il pleut, donc en ce moment, il pleut. Ce qui est bien, c’est qu’il ne nous reste qu’une course, sinon, s’il vous reste trois courses, vous devez produire des pièces.

« Vous ne pouvez pas maintenant, parce que vous n’avez pas le temps de toute façon – en trois jours, vous ne faites pas ces pièces. Nous en avons assez et nous pouvons juste aller jusqu’au bout. Et nous n’aurons plus d’inventaire à amortir à la fin de l’année !