En résumé: le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, déclare que Williams est le seul rival avec lequel ils peuvent raisonnablement s’attendre à rivaliser cette année.

Haas ne s’attend qu’à rivaliser avec Williams Un seul Haas a atteint le drapeau à damier lors de la course d’ouverture de la saison à Bahreïn. Mick Schumacher a terminé presque une minute derrière la seule course Williams de George Russell.

Steiner dit qu’il est peu probable qu’ils rivalisent avec d’autres équipes cette année, car Haas a donné la priorité à sa nouvelle voiture pour la saison de F1 2022 et à donner plus d’expérience à la recrue due à Schumacher et Nikita Mazepin.

«Si nous pouvons nous battre contre Williams, c’est à peu près tout ce que nous pouvons [do], » il a dit. «Je suis très réaliste à ce sujet, nous ne faisons aucun effort pour faire autre chose que cela.

«Je pense que la plus grande quantité de ce que nous pouvons retirer de la voiture [is] pour préparer nos chauffeurs ou mieux les préparer, il suffit de leur donner de l’expérience. C’est ce que nous voulons faire pour qu’ils soient prêts lorsque nous aurons une meilleure voiture. C’est exactement comme ça que nous planifions cette année. »

Collet établit un rythme record dans le test F3

Le pilote junior alpin Caio Collet a terminé le test de Formule 3 de deux jours sur le Red Bull Ring avec un nouveau record du parcours dans la catégorie. Le pilote MP a réalisé un meilleur temps au tour de 1’18.592.

Il a dirigé un trio de Red Bull juniors, dont chacun a doublé la piste à domicile de l’équipe en 1’18.7: Dannis Hauger pour Prema, Jak Crawford pour Hitech et Jonny Edgar de Carlin. Matteo Nannini a complété le top cinq pour HWA, pour qui il pilote également en F2.

Premier test positif. Une base de travail très décente à partir de laquelle travailler, et tout simplement charmant d’être au volant de cette beauté! Merci @ARTGP pic.twitter.com/SG0Xnvq3g3 – Juan Manuel Correa (@JMCorrea__) 4 avril 2021

Bucknum et Honda ont fait leurs débuts sur le Nürburgring Nordschleife en 1964 Ronnie Bucknum est né ce jour-là en 1936. Il a conduit pour la première équipe de F1 de Honda en 1964 et 1965.

