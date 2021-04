Haas ne fera des efforts pour combattre Williams qu’en 2021

Haas vise très bas pour la saison 2021 et ne fera que faire des efforts pour combattre Williams en fond de grille.

Les nouveaux règlements à venir pour 2022 ont créé un casse-tête pour la plupart des équipes, qui réfléchissent au temps et aux ressources à consacrer à leur challenger 2021 avant de se tourner complètement vers leur voiture 2022.

Mais, pour Haas, leur motivation, ou leur absence pour 2021, a été très claire.

Le premier signe est venu en abandonnant leurs deux pilotes expérimentés sous la forme de Romain Grosjean et Kevin Magnussen, et en les remplaçant par non pas un, mais deux rookies, avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin rejoignant l’équipe.

Et maintenant, le patron de l’équipe, Guenther Steiner, a fixé des attentes très basses pour eux en disant que la tenue américaine ne se donnerait la peine d’essayer de combattre Williams pour éviter la cuillère en bois en 2021.

« Je dirais que si nous pouvons mener le combat contre Williams, c’est à peu près tout », a déclaré Steiner, cité par Autosport.

«Vous savez, et je suis très réaliste à ce sujet. Et nous ne faisons aucun effort pour faire autre chose que cela.

«Je pense que le plus grand montant que nous pouvons retirer de la voiture est]de préparer nos pilotes ou de mieux les préparer, de leur donner de l’expérience et c’est ce que nous voulons faire pour qu’ils soient prêts lorsque nous aurons une meilleure voiture et que est exactement la façon dont notre plan est pour cette année.

L’équipage en bleu 💙 # HaasF1 pic.twitter.com/2MxZXZKuVo – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 3 avril 2021

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Les deux nouvelles recrues de Haas ont subi des rotations lors de leurs débuts en Formule 1, mais Steiner n’est pas préoccupé par les incidents, affirmant que tout cela fait partie du processus d’apprentissage.

«Je pense que lorsque vous vous battez, ils doivent apprendre ce combat», a ajouté Steiner. «Je pense que tous les deux sont allés trop vite à l’accélérateur, vous savez, et ils sont ensuite allés sur le trottoir ou quelque chose comme ça.

«Et c’est juste, vous savez, que ces voitures sont si puissantes, et quand le couple entre en jeu, vous obtenez un coup de pied et vous ne pouvez plus les récupérer. Je pense donc que c’est une question de faire l’expérience.

«Je ne pense pas qu’ils recommenceront. Ils tourneront à nouveau, mais pas comme ils l’ont fait.

«C’était une nouvelle expérience, dans une course, vous savez, essayer de se battre avec d’autres voitures, et parfois être un peu trop optimiste.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!