Haas : Ne pas se soucier de savoir si nous sommes populaires en Amérique

Au fur et à mesure des courses à domicile, le Grand Prix des États-Unis 2021 était comme le reste de la saison pour Haas – un clunker – la seule équipe de Formule 1 détenue par un Américain a de nouveau terminé dernière.

Ses deux voitures, conduites par les recrues Mick Schumacher et Nikita Mazepin, étaient si loin du rythme qu’elles avaient deux tours de retard lorsque Max Verstappen et Lewis Hamilton les ont dépassés jusqu’à l’arrivée.

Pourtant, le propriétaire de l’équipe, Gene Haas, semblait tout sauf déçu des résultats de dimanche sur le Circuit des Amériques, ou de la saison 2021 dans son ensemble.

Haas a déclaré dans une interview à l’Associated Press qu’il avait économisé de l’argent en ne versant pas d’argent liquide dans ses voitures avant les changements radicaux de la réglementation automobile l’année prochaine. Haas Automation, l’entreprise personnelle du propriétaire de l’équipe, est en plein essor – c’est la raison pour laquelle il s’est étendu à la série internationale.

Son entreprise de fabrication de machines CNC, dont le siège est à Oxnard, en Californie, était considérée comme l’une des plus importantes d’Amérique du Nord lorsque Haas n’était que le copropriétaire de l’équipe NASCAR Stewart-Haas Racing. Maintenant que Haas est en F1, Haas Automation a établi une empreinte mondiale.

Haas n’est donc pas dérangé par le fait que la popularité croissante de la F1 en Amérique n’a pas stimulé son équipe naissante. Et ne vous embêtez pas à suggérer qu’il devrait embaucher un pilote américain simplement parce que le propriétaire de l’équipe est originaire de Californie et possède un magasin de course en Caroline du Nord.

« C’est probablement un point très sensible et frustrant pour moi », a déclaré Haas à AP lors du week-end du Grand Prix des États-Unis. « Tout le monde dit : Eh bien, vous devriez avoir un chauffeur américain. Mais ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi il n’y a pas plus de gros sponsoring pour un pilote américain ?

« Cela prend des millions et des millions de dollars. Ils ont besoin d’un bienfaiteur pour aider un pilote américain à courir en F1. Malgré toutes les discussions à ce sujet, personne n’a jamais intensifié ses efforts pour le faire. »

Haas n’a pas montré beaucoup d’intérêt à développer un pilote américain et cette saison a confié ses voitures à un Allemand et à un Russe.

Schumacher vient de la royauté de la course et est le fils du septuple champion allemand de F1 Michael Schumacher. Mazepin vient de l’argent russe ; son père milliardaire, Dmitry, est un actionnaire majeur d’Uralkali, la société d’engrais basée en Russie qui est le principal sponsor de Haas F1.

Les voitures Haas sont en effet rouges, blanches et bleues – mais le schéma de rouge, bleu et blanc reflète le drapeau russe.

L’équipe était au milieu du peloton lorsque Haas a acquis les actifs de l’équipe défaillante de Marussia et a mis une paire de voitures sur la grille en 2016. Mais l’équipe s’est effondrée ces deux dernières années et Haas est la seule équipe qui n’a pas marqué de point. en 2021.

Gene Haas a déclaré qu’il était surpris que la F1 ait couru la saison 2020 abrégée dans la pandémie, et que les changements de voiture à venir rendaient prudent d’économiser de l’argent au lieu de peaufiner les vieux moteurs pour un peu de vitesse.

« Vous pourriez dépenser 10 à 20 millions de dollars et peut-être monter d’un poste », a déclaré Haas. « Cela ne valait pas l’argent. Nous venons de décider de mettre tout notre argent dans la voiture 2022. »

Le développement de la voiture pour 2022 a été encourageant, a-t-il déclaré : « La bonne chose est que parce que c’est un tout nouveau format, personne ne peut vraiment copier quelqu’un d’autre. Les 10 équipes auront 10 voitures uniques. Nous verrons qui aura de la chance.

Le manque actuel de vitesse a été compensé par le manque d’expérience au volant. Mazepin – surnommé avec dérision « Mazespin » par les fans en raison de ses nombreuses gaffes sur la piste – et Schumacher ont passé la saison à se cogner à l’arrière de la grille, à gêner les leaders et à se chamailler entre eux.

Leur patron ne considère pas cela comme une saison perdue : « J’espère qu’ils profitent de (la saison) plutôt que de se plaindre du fait qu’ils sont lents,

« Ils acquièrent une bonne expérience en course de F1, car il y a beaucoup à dire en courant simplement avec ces gars », a expliqué Haas.

Le retour de la F1 au Texas la semaine dernière est intervenu alors que l’appétit américain pour la F1 a explosé. Le week-end de course a attiré plus de 350 000 fans sur trois jours, avec 140 000 spectateurs pour la course de dimanche.

Pourtant, la remorque de l’équipe Haas était plutôt silencieuse au fond du paddock, bien loin de l’agitation entourant Red Bull, Mercedes, McLaren et Ferrari. Même Williams et Alfa Romeo, ses voisines dans le paddock et proches du bas du classement, ont eu plus d’action.

Il y a de l’argent à gagner avec du succès sur la piste. L’intérêt des fans pour les États-Unis semble être à la hausse et la série appartenant à Liberty Media ajoutera une deuxième course américaine la saison prochaine à Miami. On espère un jour en ajouter un troisième.

Zak Brown, le patron américain de McLaren, a prédit la semaine dernière que les équipes de F1 pourraient bientôt valoir des milliards, à égalité avec les clubs de la NFL, de la NBA ou de la Premier League Soccer.

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré que l’équipe avait mis du temps à capitaliser sur la popularité croissante de la F1 dans son pays d’origine et qu’il était temps de « s’impliquer davantage avec les gens d’Amérique ».

« Je pense que nous avons un peu négligé cela au début lorsque nous sommes arrivés parce que la F1 a grandi très rapidement au cours des deux dernières années », a déclaré Steiner. « Au début, quand nous avons commencé, c’était beaucoup plus petit et maintenant il semble… pourquoi nous n’avons pas vu cela venir ?

Haas, cependant, résiste à classer Haas F1 comme l’équipe «américaine» de F1, car cela ignore son personnel européen et ses efforts commerciaux. Et être une équipe américaine ne fait aucune différence pour Haas Automation, qui paie finalement les factures de Gene Haas.

« La plupart de mon équipe vient d’Angleterre, d’Italie… d’Europe », a révélé Haas. « Nous essayons simplement de diriger une équipe de la manière la plus efficace et la meilleure possible. Nous ne nous inquiétons pas vraiment trop de savoir si c’est populaire auprès du public américain ou non.

« C’est un peu comme ça que je vois l’aspect commercial. C’est un excellent moyen de nous aider beaucoup avec la reconnaissance de la marque en Europe », a expliqué le propriétaire de l’équipe.