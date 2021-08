Haas “ne peut pas vraiment juger du rythme ultime de Schumacher”

Confronté à une voiture difficile à conduire, l’ingénieur de course de Mick Schumacher, Gary Gannon, admet que Haas « ne peut pas vraiment juger » le rythme de l’un ou l’autre des pilotes.

11 courses dans cette saison et Haas est la seule équipe encore à décoller.

Schumacher a le meilleur résultat de l’équipe, une P12 au Grand Prix de Grande-Bretagne, et a en général semblé être le plus rapide des deux pilotes de l’équipe.

Il est en tête dans la bataille de qualification contre Nikita Mazepin alors qu’il a également terminé devant son coéquipier dans sept des neufs que les deux ont terminés.

Mais à quelle vitesse il est réellement, Haas ne peut pas le dire.

“Nous ne pouvons pas vraiment juger du rythme ultime de l’un ou l’autre des pilotes car la voiture est difficile à conduire”, a expliqué Gannon à The Race. “Parfois, nous devons utiliser moins d’appui pour l’efficacité du circuit et cela nous met vraiment à la limite. Donc, à un endroit comme Silverstone, l’écart se creuse.

« Je ne pense pas que nous ayons encore eu une qualification parfaite, donc je pense qu’il s’améliore toujours et essaie de se rapprocher de ce tour parfait. C’est cependant assez tôt dans la saison et nous nous rapprochons de ce tour parfait. On s’attendait à ce qu’il lui faille un an pour se rapprocher de ce tour parfait et il s’améliore beaucoup.

« Par exemple, Silverstone. Encore une fois, ce n’était pas satisfaisant à cause de l’endroit où nous étions, mais il s’est amélioré à chaque run, donc s’il s’améliore à chaque run et qu’il n’y a pas de grosses erreurs, alors il tire le meilleur parti de la voiture.

« Il est difficile de ne pas surmultiplier en essayant de trouver un grand saut dans le temps au tour pour menacer les voitures devant, donc il doit se retirer un peu pour ne pas le faire parce que lorsque vous faites cet overdrive et que vous êtes à 0,7 seconde, cela ressemble à un Échec des qualifications.

Mais une chose que Haas peut dire de Schumacher, c’est qu’il a une excellente éthique de travail, Gannon affirmant que son chauffeur profite de chaque occasion pour apprendre.

Et cela a été une courbe raide lors de sa première saison en Formule 1.

“Parce que Mick est si bon pour étudier et faire ses devoirs, si vous lui donnez une autre chance, il s’améliorera beaucoup s’il a fait une erreur ou raté une opportunité ou si nous ne lui avons pas donné le bon équilibre aérodynamique”, a déclaré l’ancien Ingénieur Marussia.

“Donc, avec quelqu’un comme Mick, les secondes chances sont vraiment grandes et peuvent vous faire faire un grand pas. Nous nous éloignons toujours des qualifications en disant « il y a tant de choses ici et tant de choses là-bas », mais si vous lui montrez tout ce dont nous avons besoin pour faire mieux et que vous lui donnez une autre chance, il le fera. Il est donc très clair sur où nous pouvons faire des gains et comment y parvenir. »

Il a ajouté : « Ce qui est surprenant, ce sont les scénarios qu’il n’a jamais connus auparavant. Avant la saison, nous avions une énorme liste d’expériences que nous avons accumulées au fil des ans avec Kevin, Romain et les autres pilotes et nous avons essayé de les parcourir et de les lui présenter.

« Il absorbe toutes sortes d’informations, c’est un très bon apprenant rapide, mais nous rencontrons toujours des scénarios dans la course où il ne les a jamais rencontrés auparavant et ne sait pas à quoi s’attendre. Après, tu te dis ‘ah, si je lui avais dit ça, les choses se seraient mieux passées’ parce que parfois tu n’as que ce moment pour profiter d’une situation.

«Il y en a donc eu quelques-uns, mais en général, si nous préparons Mick à quelque chose, il est vraiment bon. Comme tous ses détails de gestion de course, il était déjà vraiment conscient de ce qui devait se passer mais il apprend juste à chaque course un nouveau scénario de gestion.

« Nous devons de moins en moins l’inviter pour des choses comme les tâches qu’il doit faire dans la voiture. Ils deviennent tous automatiques pour lui, ce qui est génial.