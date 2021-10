Haas ne prendra pas le nouveau système hybride de Ferrari cette saison, déclare Guenther Steiner

Mick Schumacher et Nikita Mazepin ne prendront pas le moteur amélioré de Ferrari cette saison, Guenther Steiner disant que cela ne fera pas « beaucoup » pour Haas dans l’état actuel des choses.

Haas a passé cette saison à courir tout au fond du peloton, l’équipe américaine ayant choisi de se concentrer sur le développement de ses pilotes débutants plutôt que sur la voiture.

L’équipe se concentre pleinement sur 2022, Steiner ayant précédemment déclaré que P5 serait l’objectif.

Autant il est heureux de voir que le nouveau système hybride de Ferrari semble être un bon, car ce sera le moteur qui propulsera le VF-22 dans le championnat de l’année prochaine, son équipe n’en aura pas un avant-goût avec Steiner confirmant ni Schumacher ni Mazepin n’utiliseront le système amélioré cette saison.

« Je pense que nous avons choisi de ne pas prendre le système hybride parce que même cette étape ne nous aurait pas aidés, n’aurait pas fait beaucoup pour nous », a-t-il déclaré.

« Mais je vois un point positif, car il s’agirait évidemment du système hybride, un système pour l’année prochaine que nous devrions vraiment attendre avec impatience.

« Ils ont également beaucoup travaillé sur l’ICE.

« J’étais avec Gene Haas à Maranello avant Monza et ils nous ont montré ce qu’ils ont fait. À quel point c’est toujours difficile à dire.

« C’est la même chose avec la voiture.

« Même si leur moteur est bon et que les autres moteurs sont super bons, ils sont toujours en retard, donc je pense qu’ils ont mis la bonne quantité d’efforts pour faire un meilleur moteur et l’année prochaine, ils doivent être égaux à tous les autres moteurs là-bas. ou, espérons-le, encore mieux.

Le 🏁 s’envole pour vendredi – #FP2 se termine ⤵️ P17 Mick 1:37.041

P20 Nikita ⏱ 1:38.026#HaasF1 #USGP pic.twitter.com/YIh8NBckG3 – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 22 octobre 2021

Quant à la voiture 2022 de Haas, elle sera à nouveau construite par Dallara et équipée de toutes les pièces autorisées de Ferrari.

Steiner insiste sur le fait qu’il s’agit toujours d’une voiture Haas.

« Ce n’est ni Ferrari ni Dallara, c’est une voiture Haas », a déclaré l’Italien. « Je l’ai expliqué plusieurs fois.

« Nous avons des personnes qui travaillent chez Ferrari qui sont toutes employées par Haas et elles ne sont pas gérées ou dirigées par Ferrari parce que c’est également interdit par la loi ou la réglementation.

« Chez Dallara, nous avons encore une trentaine de personnes qui travaillent exclusivement pour nous et puis parfois nous les arrondissons lorsque vous arrivez à la fin de l’année ou au début de l’année prochaine, lorsque la charge de travail devient élevée, nous en jetons plus. les gens et c’est l’avantage de Dallara, ils ont de bonnes personnes là-bas et vous pouvez simplement aller dans les ressources et vous n’avez pas à embaucher des gens pour toute l’année.

« Je dirais environ 30 personnes Haas à Dallara, c’est environ 70/80 personnes Haas au bureau de Maranello. »