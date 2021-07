Haas “pas loin” de confirmer les pilotes 2022 · .

in

Dans le tour d’horizon: Guenther Steiner dit que bien que Haas n’ait pas encore commencé à travailler sur sa gamme 2022, il pense que ce sera simple.

Haas « pas loin » de confirmer la composition de 2022

Haas a annoncé relativement tard dans la saison 2020 qu’ils ne retiendraient pas Romain Grosjean et Kevin Magnussen, puis a attendu plus tard dans l’année pour confirmer Mick Schumacher et Nikita Mazepin pour 2021.

Cependant, le patron de l’équipe, Guenther Steiner, a déclaré qu’ils ne répéteraient pas le retard, pour confirmer leurs pilotes 2022.

“Je pense que nous [have] a même commencé à y travailler », a-t-il rejeté. «Cela vient de commencer la saison idiote.

« Nous devons tout revoir, c’est sûr. Mais je ne pense pas que nous soyons loin de tout confirmer.

La Formule E publie 62 000 € de perte pour la saison 2019-2020

Dans les comptes publiés aujourd’hui, Formula E Operations, la société qui dirige la série – bien qu’elle soit un enfant du groupe Formula E Group – a rapporté que malgré les défis de la pandémie mondiale de coronavirus, elle a subi une petite perte d’août 2019 à septembre 2020. Ayant a annoncé avoir réalisé ses premiers bénéfices en septembre 2019, l’organisation a fait état d’une perte de 62 660 € au cours de l’année suivante.

Il a enregistré un revenu total de 142 843 846 € sur la période, dont 84 041 993 € au titre de la promotion des courses et des licences. 56 796 494 € supplémentaires provenaient d’autres services de course. Par rapport aux comptes précédents, le manque à gagner était inférieur à 20 millions d’euros, bien que la Formule E ait achevé moins de la moitié de sa saison avant que les effets de la pandémie mondiale de coronavirus ne fassent s’effondrer la majeure partie du calendrier.

Les frais de personnel de la Formule E ont augmenté de plus de 1,5 million d’euros sur la période, passant de 12 304 138 € à 14 108 834 €.

Vergne « content d’être déçu de la deuxième »

Le double champion de Formule E Jean-Eric Vergne, qui a remporté ses deux titres à New York, a déclaré qu’étant donné la nature mouvementée du championnat de cette année, il était ravi d’être frustré de ne pas gagner.

Vergne est désormais troisième du championnat, à quatre points du leader Edoardo Mortara et du deuxième Robin Frijns, qui a un score égal de 72 mais Mortara a l’avantage sur le compte à rebours.

S’exprimant immédiatement après la première course de New York ce week-end, Vergne a déclaré : « Ce fut une bonne journée pour nous et je suis heureux d’être déçu de ma deuxième place. Cela montre que la journée n’a pas été mauvaise quand vous êtes dans cette position.

« Nous avons toujours su que le gars qui était 12e [in the title] aujourd’hui avant la course aurait pu être en tête du championnat. C’est donc si serré, si proche de tout le monde.

Latifi : « Le plus gros changement » chez Williams est la sécurité de l’emploi

Depuis que Dorilton Capital a acheté l’équipe Williams au cours de la saison 2020, Nicholas Latifi a déclaré que le changement le plus notable était un sentiment de stabilité pour le personnel de l’équipe.

“Le plus gros changement, je dirais probablement juste une sorte de remontée en général, dans le moral et l’atmosphère de l’équipe à l’usine et sur la piste également”, a-t-il expliqué.

« Plus précisément dans l’équipe de course, je veux dire que ces quelques mois à Covid ont été une période très troublante pour tout le monde dans l’équipe ne connaissant pas l’avenir. Incertitude pour la sécurité d’emploi et juste gagne-pain de beaucoup d’employés.

“Je pense donc qu’une fois que les nouveaux propriétaires sont arrivés et ont en quelque sorte stabilisé l’avenir de l’équipe, et pas seulement cela, mais maintenant petit à petit à partir de la fin de l’année dernière et du début de cette année, en investissant maintenant beaucoup dans l’équipe. “

Lewis Hamilton : « Tout ce que j’avais supprimé est revenu – je devais parler » (The Guardian)

« Eh bien, si Lewis est vraiment si engagé dans cette cause, il devrait peut-être y donner tout son salaire”, a déclaré le haut responsable, avant de prétendre que son équipe était si non raciale qu’il ne savait pas combien Il y avait des employés noirs ou asiatiques parce qu’il ne ‘voit pas la race’.”

Qualifications : O’Sullivan signe la double pole à Donington Park (BRDC British F3)

“Zak O’Sullivan de Carlin a décroché ses premières pole positions dans BRDC British F3 à Donington Park ce matin (samedi), avec le meilleur temps de la séance le plaçant en pole pour la première course, avec son deuxième meilleur temps le plaçant en tête pour course deux.”

Formule E à la recherche de la cohérence des chaînes et de la consolidation de l’audience dans les futurs accords TV (Motorsport Broadcasting)

“Dabas:” C’est une bonne question parce que nous envisageons définitivement une stratégie de chaîne plus cohérente au Royaume-Uni et sur d’autres marchés. Et quand je pense à la stratégie de chaîne, je sais que chaque course à laquelle nous sommes actuellement, est-ce sur BBC Red Button, est-ce sur le réseau, est-ce sur Quest. C’est difficile.'”



Cem Bolukbasi remporte une remarquable victoire à l’Euroformula pour ses débuts (Formula Scout)

“Le pilote turc a commencé la course à partir de la cinquième place, mais une bataille à trois dans le premier virage entre le poleman au départ lent Jak Crawford, son coéquipier de Motopark Cameron Das et Louis Foster de CryptoTower Racing Team l’a amené à sauter à la troisième place comme Crawford s’est cassé l’aileron avant à l’arrière droit de Foster qui a essayé de contourner l’extérieur et a fait une tête-à-queue.”

