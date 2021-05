Haas promet une amélioration des communications après le quasi-accident de Nikita Mazepin

Guenther Steiner dit que Haas améliorera ses messages radio à ses chauffeurs lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, après le quasi-accident de Nikita Mazepin dimanche.

Le directeur de l’équipe a fait cette promesse après que le pilote russe est presque entré en collision avec Sergio Perez de Red Bull, lorsque le Mexicain est venu faire le tour des Haas dans le Grand Prix du Portugal.

Un accident entre les deux pourrait avoir saboté l’éventuelle P4 de Perez à Portimao, conduisant à des ramifications potentielles dans le championnat des constructeurs.

Une pénalité de cinq secondes pour Mazepin a été infligée en conséquence, mais cela s’est avéré sans importance car le Russe était bien derrière le reste du peloton à ce moment-là.

«Je pense que son drapeau bleu s’est allumé très tard, et il était déjà passé le virage 2 quand le feu s’est allumé», a expliqué Steiner, par Autosport.

«Donc, évidemment, nous devons améliorer la communication lorsque vous sortez des stands et que quelqu’un arrive.

«Je pense que la chose n’était pas intentionnelle et que rien de mal n’est arrivé à la fin. Tu sais que ça n’a jamais l’air bien, mais les cinq secondes [penalty] Je ne pense pas que cela ait fait une grande différence.

«En fin de compte, je pense que Checo a accepté celui-là, vous savez. Il [Nikita] s’est excusé auprès de lui. Il a dit: “Hé, c’était vraiment une erreur, il n’y avait aucune intention de quoi que ce soit”. Donc, ces choses arrivent.

Une pénalité de cinq secondes pour Nikita Mazepin pour avoir ignoré les drapeaux bleus. Cela signifie qu’il passe du dernier au dernier, il est de retour à Imola. # F1 – Planète F1 (@ Planet_F1) 2 mai 2021

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Le directeur de course de F1, Michael Masi, a confirmé que la pénalité de Mazepin était le résultat de la quasi-collision avec Perez plutôt que d’ignorer les instructions de clapotis, car les drapeaux bleus commençaient à peine à être montrés au pilote Haas.

«Avec la pénalité de Nikita, ce n’est pas tant le nombre de drapeaux bleus qui ont été ignorés, mais davantage l’incident qui a été montré à l’émission avec Sergio au virage 3, et la quasi-collision qui a été causée sous les drapeaux bleus, »Expliqua Masi.

«Ce n’était pas réellement pour un certain nombre de panels, mais plutôt pour ne pas se mettre à l’écart le plus tôt possible, et avoir failli provoquer un incident en conséquence.»

Ailleurs, Mick Schumacher a parlé des améliorations qu’il a apportées dans ses premières courses après avoir réalisé une performance impressionnante pour dépasser la Williams de Nicholas Latifi en course, tout en conduisant une voiture plus lente.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!