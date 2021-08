Haas rejette l’appel à l’indemnisation des dommages causés par l’accident

Dans le tour d’horizon: le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, ne voit pas la nécessité de modifier les règles de plafond budgétaire pour aider les équipes à payer les dommages causés par l’accident.

En bref

Steiner rejette l’appel à une indemnisation en cas d’accidentAprès que Ferrari ait subi 2,1 millions de livres sterling de dommages causés par l’accident au cours des 11 premières courses de la saison, le directeur de l’équipe Mattia Binotto a suggéré que les équipes devraient bénéficier d’exemptions du plafond budgétaire pour payer les dommages causés par l’accident non causés par leurs propres pilotes. Mais le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, dont l’équipe a également subi plusieurs accidents coûteux cette année, n’est pas d’accord.

“Nous devons vivre avec cela, nous devons établir un budget pour cela”, a déclaré Steiner. « Nous devons être suffisamment flexibles, c’est une bonne gestion.

« Parce que tout d’un coup, si nous avons moins d’accidents, est-ce que nous abaissons à nouveau le plafond budgétaire ? Donc nous l’ajustons en fonction du nombre de plantages que vous avez ?

« Je pense que cela fait partie de la course et que cela fera partie du risque que vous prenez dans une course et quoi que vous fassiez. Ça fait partie de la course, les crashs. Vous ne pouvez pas ajuster le règlement budgétaire [based] sur le nombre de plantages que vous avez. Pour moi, cela ne fait aucun changement n’est nécessaire sur celui-ci.

Des médias sociaux

Première séance de retour, 3 membres sur 4 opérationnels. Je vais le prendre. pic.twitter.com/GoRZqcqfzo – Jack Aitken – 한세용 (@JaitkenRacer) 12 août 2021

Liens

Le drame hors piste de la F1 se réchauffe alors que Covid menace de faire échouer un emploi du temps chargé (The Guardian)

“Comme pour illustrer à quel point la situation reste tumultueuse, le Circuit des Amériques au Texas avait été proposé comme un site à double titre pour compenser les chiffres. Pourtant, lundi, Austin, où se déroule la course, a mis en garde contre une” catastrophe ‘ alors que les hôpitaux ont été inondés et que la ville a élevé sa menace de risque au niveau le plus élevé, les infections au Texas dans son ensemble ayant augmenté de 134% au cours des 14 derniers jours.”

Rick Ware Racing cible un programme IndyCar à plus long terme (Racer)

“Nos sponsors sont heureux, Romain est un pilote fantastique, et il va sans dire que nous espérons le garder. Il dit qu’il ne partira pas, mais vous savez, nous avons construit tous nos pilote unique, parce que si vous faites cela dans ce monde, vous risquez de perdre des choses.”

Alonso réfléchit à la carrière emblématique de la F1 et explique la rivalité « intense » de Hamilton chez McLaren (Sky)

“Je ne veux pas blâmer Ron (Dennis), je ne veux blâmer aucun nom en particulier, mais en tant qu’équipe et direction, nous étions trop jeunes, nous étions trop ambitieux et personne ne nous a guidés d’une certaine manière.”

Q&R : Le pilote de Formule 1 Bottas explique pourquoi il court sur du gravier (Velo News)

“Vous n’êtes autorisé à faire que les tests officiels de pré-saison sur la piste. Sinon, ce ne sont que les courses. Les simulateurs ont également pas mal évolué ces dernières années. Mais, une fois que vous êtes dans le sport depuis un certain temps, je sentez que vous n’avez pas besoin d’entraînement supplémentaire parce que nous courons tellement.”

Stewart sur sa plus grande victoire, sa première Rolex et le retour de la Monterey Car Week (Robb Report)

“Bien sûr, nous devons bouger non seulement pour la génération actuelle mais pour les générations futures en ce qui concerne l’énergie. Il n’y aura peut-être que deux ou trois formes d’énergie, pas électriques d’ailleurs, d’autres formes d’énergie, qui pourraient inclure même l’énergie nucléaire.

AI ridiculement rapide dans les virages à grande vitesse (Codemasters)

Codemasters demande aux joueurs de F1 2021 de soumettre des données pour aider à résoudre les problèmes de performances des voitures contrôlées par ordinateur dans les virages rapides.

Bon anniversaire!

Joyeux anniversaire à Chris Monk, Ciaran, Jonathan, Camo8723, David Knutson, Sevrige et Omarr-Pepper !

En ce jour dans le sport automobile

Sébastien Bourdais a remporté le sprint pour son premier tour, mais son rival pour le titre Allmendinger est revenu le premier aujourd’hui en 2006 il y a 15 ans aujourd’hui, AJ Allmendinger a remporté la manche Champ Car Indycar dans les rues de Denver

