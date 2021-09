Haas renouvelle Mazepin et Schumacher

23/09/2021 à 11h30 CEST

Haas F1 Team a officialisé ce jeudi le renouvellement de son tandem de pilotes actuel, formé par le capricieux Nikita Mazepin, dont le père, Dmitry, propriétaire de la société énergétique russe Uralkali, finance l’équipe, ainsi que Mick Schumacher. Malgré les problèmes de coexistence lors de sa première saison en Formule 1, les deux pilotes resteront ensemble en 2022.

Haas a exécuté une clause qu’il avait avec l’Allemand et le Russe et maintient son alignement pour l’année du changement de règle en F1. Le chef d’équipe, Guenther Steiner, Il avait prévenu que c’était l’intention, bien que le fils du septuple champion Michael Schumacher ait été vivement critiqué par Mazepin tout au long de la saison. Le Russe, erratique et agressif dans sa conduite, a joué dans de nombreuses frictions en piste avec son partenaire puis a alimenté la polémique avec ses déclarations contre Mick.

Ils sont les seuls à ne pas avoir réussi à marquer un seul point cette année, même si pour leur défense, il faut dire qu’ils conduisent la pire voiture de la grille et que Haas ne leur a donné aucune mise à jour cette année. Mick est 19e au classement général du championnat et Mazepin est 21e.

“Je suis très excité pour l’année prochaine, pour la nouvelle voiture et juste pour avoir l’opportunité avec Haas et grandir avec eux. Je pense que nous allons être forts l’année prochaine”, a-t-il déclaré. Mazepin, qui a été rénové pour coïncider avec la course à domicile, le Grand Prix de Russie.

Mick a souligné que “faire partie de la grille de F1, c’est déjà vivre mon rêve. La première année avec Haas a été très excitante et instructive et je suis sûr que je pourrai apporter toute l’expérience que j’ai acquise en 2022” .

Steiner, note pour sa part que « 2021 a donné aux deux pilotes l’opportunité d’apprendre à quoi ressemble la F1, et en tant que rookies, ils ont fait beaucoup cette année. Cela a certainement été une saison difficile avec le package que nous avons eu, mais Dans le même temps, ils ont tous deux accepté le défi et travaillé en étroite collaboration avec l’équipe pour apprendre nos processus et s’adapter aux rigueurs d’une campagne de F1. Alors que nous nous tournons vers la saison 2022, nous sommes convaincus que nous pouvons aller de l’avant en tant qu’équipe et offrez à Mick et Nikita un package de course compétitif pour franchir une nouvelle étape dans leur carrière. »

– Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 23 septembre 2021

Une seule place libre, en Alfa Romeo

Ainsi, la grille de la saison prochaine en Formule 1 est presque complètement définie, seulement pour savoir qui sera le coéquipier. Valtteri Bottas chez Alfa Romeo. Précisément, Mick Schumacher avait sonné comme un candidat pour le siège qu’il occupe maintenant Antonio Giovinazzi. Bottas comblera le poste vacant de Kimi raikkonen, qui prend sa retraite à la fin de la saison, mais Giovizazzi sa continuité n’est pas assurée.

Schumacher écarté, le nom qui sonne le plus pour former un couple avec le Finlandais dans Alfa Romeo est le chinois Guanyu Zhou, qui se présente comme le favori parmi la liste restreinte des candidats gérés par l’équipe qu’il dirige Frédéric Vasseur.