02/06/2021 à 15h00 CEST

Le joueur néerlandais Robin Haase, numéro 39 de l’ATP et joueur de tennis allemand Jan-Lennard Struff, numéro 60 de l’ATP s’est imposé en trente secondes de finale de Roland-Garros en une heure et huit minutes par 6-3 et 6-4 aux australiens Matthieu ebden Oui John-Patrick Smith, numéro 72 de l’ATP et numéro 71 de l’ATP respectivement. Avec ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, les seizièmes de finale.

La paire vaincue n’a pas pu casser le service à ses adversaires une seule fois, tandis que les vainqueurs l’ont fait deux fois. De même, Haase et Struff ont réalisé un premier service à 67% et n’ont commis aucune double faute, réussissant à remporter 74% des points de service, tandis que les données de leurs rivaux sont efficaces à 56%, 2 doubles fautes et 68% de points obtenus lors de portion.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs affronteront les vainqueurs du match entre Benjamin Bonzi Oui Antoine Hoang contre Michel Vénus Oui Jean pairs.

Le tournoi Open de France Double Masc. Elle est célébrée sur terre battue extérieure et un total de 64 couples y participent. De plus, sa célébration a lieu entre le 30 mai et le 12 juin à リ.