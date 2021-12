Habeas Bogus : un juge fédéral suspend l’interdiction de la discrimination fondée sur les points de vue au Texas

Protéger le droit des personnes à la censure ? Un tribunal fédéral a bloqué la loi Texas HB 20 contre la censure des médias sociaux fondée sur des opinions politiques.

Le Texas House Bill 20 a été promulgué pour empêcher les plateformes de censurer le contenu simplement parce qu’il s’agit d’un mauvais point de vue politique, mais le juge de district américain Robert Pitman a mis la loi sur la glace pour le moment. « Pitman a accordé une injonction déposée par NetChoice et la CCIA [Computer & Communications Industry Association] de mettre HB 20 en attente jusqu’à ce que l’affaire soit terminée », a rapporté Reclaim The Net. « Le juge soutient que la loi viole les droits du premier amendement des sociétés de médias sociaux. »

The Verge a partagé une copie de l’ordonnance annulant la loi où le juge a proclamé: « Les plateformes de médias sociaux ont un droit de premier amendement à modérer le contenu diffusé sur leurs plateformes. » Il a ajouté que « les entreprises privées qui utilisent le jugement éditorial pour choisir de publier ou non du contenu – et, si elles publient du contenu, utilisent le jugement éditorial pour choisir ce qu’elles veulent publier – ne peuvent pas être contraintes par le gouvernement de publier d’autres contenus ».

Pitman a déjà pris une décision similaire à gauche. NPR a rapporté via tweet en octobre qu' »un juge fédéral a bloqué l’application de l’interdiction de l’avortement au Texas, accédant à une demande d’urgence du ministère de la Justice ». NPR aurait cité Pitman directement dans un tweet ultérieur : « à partir du moment où le SB 8 est entré en vigueur, » les femmes ont été illégalement empêchées d’exercer un contrôle sur leur vie d’une manière qui est protégée par la Constitution « .

Il n’est donc pas surprenant que Pitman ait accordé l’injonction de NetChoice, qui a l’habitude de tenter de saboter les efforts des conservateurs pour mettre fin à la censure des conservateurs en ligne dans plusieurs États. NetChoice affirme qu’il s’agit d’une organisation de défense d’Internet qui « s’efforce de rendre Internet sûr pour la libre entreprise et la libre expression ». Les membres incluent cependant Amazon, Google et Paypal. ce n’est donc pas exactement un groupe connu pour défendre les outsiders en matière de liberté d’expression.

Le président et chef de la direction de NetChoice, Steve DelBianco, a déclaré en septembre : « Autoriser HB 20 à entrer en vigueur causera un préjudice important aux Texans en menaçant la sécurité des utilisateurs, des créateurs et des entreprises qui utilisent ces sites Web pour atteindre le public de manière familiale. »

Une déclaration qu’il a donnée a dépeint une image sombre pour les défenseurs de la liberté d’expression en ligne : « Aucun Américain ne devrait jamais être forcé de naviguer à travers des images, des vidéos et des messages nuisibles et offensants. »

