Haber, développeur de robots pilotés par l’IA, lève 20 millions de dollars de financement de série B

Le développeur domestique de robots industriels basés sur l’IA Haber a clôturé son financement de série B, portant le montant total de sa collecte de fonds à 27 millions de dollars.

Ascent Capital, le principal investisseur dans le financement de la série B, a été rejoint par Elevation Capital, Accel, Beenext, le partenaire de Temasek Mukul Chawla et plusieurs autres. Accel a dirigé le financement de la série A en 2019.

Raja Kumar, PDG d’Ascent Capital, a déclaré : « L’automatisation industrielle est la prochaine grande opportunité mondiale et nous sommes ravis de nous associer à Haber, un leader dans ce domaine.

« À l’avenir, non seulement la productivité, mais aussi la durabilité et la conscience environnementale joueront un rôle tout aussi important dans la prise de décision, ce qui confère à Haber un avantage concurrentiel distinct.

Les robots Haber automatisent le processus manuel de collecte, d’analyse, de mesure et d’intervention des échantillons dans les usines.

À l’heure actuelle, si les activités industrielles sont majoritairement motorisées, elles nécessitent toujours un contrôle manuel. À mesure que l’industrie se développe pour répondre à la demande, cela laisse les industries à la merci d’un très petit nombre d’experts qualifiés.

Haber a identifié cette opportunité et a comblé le vide en utilisant l’intelligence artificielle. La solution de Haber permet aux industries de se développer et de favoriser la durabilité.

Le PDG de Haber, Vipin Raghavan, a déclaré : « Avec une compréhension approfondie de l’IA et du fonctionnement des industries, Haber a été en mesure de mettre en place une solution qui automatise l’ensemble du processus. »

« Notre produit phare, eLIXA, a été lancé en 2017, ce qui permet à nos clients d’atteindre leurs objectifs de durabilité et de rentabilité. Les tests et les actions correctives, qui prenaient auparavant des heures, sont désormais réduits à quelques minutes avec une augmentation significative de la précision. »

Haber pense que les processus manuels sont lents et imprécis, ce qui entraîne une surconsommation de matières premières, d’énergie et d’eau. Elle affecte également l’efficacité des équipements à long terme, exigeant ainsi des interruptions de maintenance fréquentes. L’absence d’interruptions de maintenance entraîne une augmentation de la consommation d’énergie et des émissions.

Haber a aidé ses clients à économiser 50 milliards de litres d’eau et à éliminer un demi-million de tonnes d’émissions de carbone.

