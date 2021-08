Habillé de cuir ! Aleida ! Núñez surprend ses fans

in

Il y a cinq heures, l’actrice, femme d’affaires et chanteuse coquette Aleida Núñez a commencé à ravir ses followers, en utilisant seulement deux Photos sur son Instagram, il a posé à robe en cuir.

Sans aucun doute, la beauté de cette star coquette et maintenant aussi une femme d’affaires de renom a gagné l’admiration de ses fans en raison de sa personnalité simple et surtout cette silhouette qui a fait rêver plusieurs et d’autres soupirer sans autre choix que de se mordre les lèvres quand voir de telles images.

On pourrait la considérer comme la « Mexicaine Jennifer Lopez », puisque Aleida Nunez Elle a commencé à faire de l’exercice très jeune, à l’âge de 16 ans et à ce jour c’est quelque chose qu’elle n’a pas arrêté, elle y consacre sûrement plusieurs heures par jour.

Bien qu’elle ne puisse pas avoir la même trajectoire que la chanteuse et actrice également portoricaine, elle a réussi à avoir une figure comme aucune autre personnalité dans la série.

Sa silhouette mince et ses muscles définis sont ce qui serait difficile à atteindre pour beaucoup, y parvenir nécessite beaucoup de discipline et de dévouement, malheureusement tout le monde ne parvient pas à avoir les deux qualités.

Sur ces deux nouvelles photos, elle apparaît rechargée dans l’encadrement d’une porte, Aleida est de profil et grâce à la pose dans laquelle elle se trouve, elle a réussi à mettre en valeur sa silhouette à la perfection.

La actrice mexicaine Elle porte une robe courte à manches longues, elle couvre à peine ses charmes de dos en raison de la position dans laquelle elle se trouve et cette partie de ses cheveux est vers l’avant, vous ne pouvez pas voir le type de cou que sa robe a qui d’ailleurs Il est fait de cuir ou de fourrure, en plus d’être d’un ton marron clair, il porte également des baskets à bracelet assez hautes dans un ton beige.

La publication compte déjà plus de 52 000 cœurs rouges et également 802 messages de ses fans et autres personnalités de l’émission qui sont aussi des amis.

Il semble que l’endroit où il se trouve soit une pépinière ou un jardin à cause du type de plantes qu’il a autour et de la pergola qu’il a sur le toit, peut-être pour lui donner un meilleur éclairage, bien qu’à vrai dire ce ne serait pas une surprise que les internautes qui Ils ont vu les deux photos ils ont prêté une certaine attention à avoir cette beauté de femme devant eux.

Aleida est très constante avec son contenu sur les réseaux sociaux, au début de son compte, nous trouvons des informations importantes sur son image en tant que personnalité publique, Núñez est la directrice de sa propre entreprise, elle a des vêtements tels que des jeans, des leggings et des t -chemises, celles-ci sont plus récentes.

L’actrice mexicaine est aussi la créatrice de contre la violence féminine où elle aide les femmes qui ont eu de mauvaises expériences avec leurs partenaires, ce groupe de soutien qu’elle a créé a aidé des milliers de femmes et surtout, elle est soutenue par d’autres célébrités. une plus grande portée auprès du public en étant promu dans différents comptes de médias sociaux où des milliers de personnes les voient.

C’est pourquoi il est important d’avoir une bonne relation avec les collègues car eux-mêmes peuvent nous aider avec ce type d’événements et de créations caritatives pour aider les autres.

Ainsi, en plus d’être une femme belle et intelligente, elle a un cœur noble, qui se soucie des gens qui l’entourent, ce qu’elle a aussi fait avec ses jeans, puisqu’elle a lancé une collaboration avec des femmes d’Oaxaca pour promouvoir leurs tissus. vêtements en denim tels que ses jeans en édition limitée.