Habillé en grande tenue, le roi du bœuf a été encouragé à boxer sans gants

Le King of Beef, très actif sur les réseaux sociaux, s’était montré éloigné des combats de gifles, discipline pour laquelle il a acquis sa popularité à travers le monde. Au cours des dernières heures, Vasili Kamotski est revenu à l’activité, bien que cela n’ait pas à voir avec sa spécialité, mais plutôt dans la boxe sans gants – il a fait ses débuts il y a un an.

Dernier combat dans un tournoi de gifles à Varsovie, en Pologne, où il a perdu par KO en finale contre Dawid Zaleś Zalewski, un géant connu sous le nom de Boucher, le mythique fermier russe n’était pas revenu concourir, mais voilà, habillé en grande tenue, il monta sur le ring du Punch Club de Moscou pour tester ses compétences à mains nues… Comment ça s’est passé ?

LE ROI DES BIFES, PLEIN EN BOXE SANS GANTS

Dans les images que Kamotski lui-même a partagées sur ses réseaux sociaux, on voit comment, dans un premier temps, ses mains sont bandées avec peu de protection adhésive. Déjà à l’intérieur du ring, une autre des vidéos montre le fermier russe en grande tenue, avec chaussures, chemise et bretelles, nettoyer des ananas avec son rival, tombé à terre après une bonne série de coups du célèbre combattant.

Ainsi, le juge du combat leva le bras gauche du Roi du Boeuf, qui a remporté la victoire par KO dans ce qui était l’une de ses premières approches des matchs de boxe sans gants. Dans l’attente de participer ou non à des compétitions de gifles, compétitions grâce auxquelles il a acquis sa renommée en 2019, le Sibérien s’est avéré être en force.

LES VIDEOS DU COMBAT DES BIFES KING EN BOXE SANS GANTS

KAMOTSKI EST VENU ÉTENDRE UNE PASTÈQUE POUR SES ADOLESCENTS

Le mythique fermier russe, profitant de la popularité qu’il a acquise pour être l’un des plus grands interprètes des duels de gifles, Il effectue des travaux liés à la publicité et au cinéma, et a lancé sa propre chaîne YouTube et un compte personnel avec beaucoup d’activité sur TikTok, devenir un phénomène de réseaux sociaux.

Récemment, Kamotski a partagé une bobine pour ses centaines de milliers de followers sur Instagram, où il a été montré en train de casser une pastèque avec une énorme gifle, ce qui a enthousiasmé ses fans avec un éventuel retour à la compétition. Rappelons qu’après le choc KO aux mains du Boucher polonais et ajout d’une nouvelle défaite pour le titre – en 2019 il était déjà tombé en Russie – nombre de ses fans avaient demandé sa retraite de l’activité.

COMMENT SONT LES DUELS DE CACHETAZOS

L’intérêt pour les duels de gifles a augmenté de façon exponentielle en Russie : Deux rivaux enchaînent les coups et celui qui résiste le plus l’emporte sans en subir les conséquences. En mars 2019, Kamotsky a été couronné roi du bœuf après avoir remporté le championnat de Krasnoïarsk organisé par le Siberian Power Show, où il a éliminé tous ses adversaires et pris 30 000 roubles (l’équivalent de 420 euros). Ce qui est drôle, c’est que ça n’allait même pas faire partie de l’événement. « En fait, je suis allé voir le spectacle, mais mes amis m’ont conseillé d’y participer et j’ai sauté dedans », a déclaré l’agriculteur à l’époque.

L’histoire de Vasili Kamotski, le roi du bœuf.

