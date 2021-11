Capi Pérez : Habillé en prêtre chante « Religious Experience » | INSTAGRAM

Les présentations d’El Capi Pérez au programme « Je veux chanter »Ils deviennent de plus en plus créatifs et demandent toujours à leurs fans leur avis pour savoir s’ils aiment ça ou pas, en tenant compte de cela pour leurs prochaines chansons.

Le célèbre comédien à cette occasion a même surpris même l’animateur de l’émission en se présentant déguisé Quoi prêtre, lui demandant s’il s’était habillé de cette façon grâce au costume précédent qu’il utilisait pour chanter un corrido couché, dans lequel il se présentait avec une tenue très particulière.

Cependant, Charlie assure que ce n’est pas le cas, mais qu’il teste de plus en plus son public avec des tenues différentes et toujours très en phase avec le thème qu’il va chanter, cette fois c’était la chanson « Expérience religieuse », donc encore une fois avec son grand sens de l’humour avec le sujet et bien sûr il l’a fait excellemment.

Il a qualifié son interprétation de ballade romantique paradisiaque, un titre très drôle qui a fait rire plus d’un de ses admirateurs, téléspectateurs et internautes, qui est-ce, vous connaissez très bien la qualité d’humoriste que le présentateur de Télévision aztèque.

El Capi se considère comme un « interprète caméléon », car il change de forme à chaque fois qu’il prépare une nouvelle représentation pour le spectacle, cherchant toujours à être créatif et à bien se préparer avant de monter sur scène.

Il assure également que son personnage est plein de foi et d’amour, nous avons pu voir comment il pratiquait la chanson avant de monter sur scène et il s’intégrait beaucoup dans le rôle, ressentant la chanson au fond de son être et la montrant au temps de chant.

Dans sa présentation on pouvait voir qu’il avait une chorale très conforme à sa garde-robe, quatre filles avec une longue robe faisant semblant de faire partie de l’église dans laquelle il était censé chanter, même avec un vitrail derrière lui et bien sûr son grand humour à 100%.

Bien sûr, il plaisantait aussi avec son rôle de prêtre et montrant que Cap Pérez a encore beaucoup à faire et beaucoup de rires pour avoir sorti son public bien-aimé, il est même monté sur scène comme s’il flottait dans les airs.