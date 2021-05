Habillez The Dead Feat. Ex membres interdits: deux autres chansons, “ There Goes The Sun ” et “ Promises & Kisses ”, maintenant disponibles

Tenue de metal / rock lourd basée dans la région de la baie de San Francisco HABILLEZ LES MORTS a sorti deux autres chansons, “Là va le soleil” et “Promesses et bisous”. Les deux pistes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming via Explosion de sang, filiale numérique de Registres sur les explosions nucléaires.

HABILLEZ LES MORTS a annoncé la signature pour la première fois en décembre, ainsi qu’un plan de sortie d’une nouvelle piste par mois pour les huit premiers mois de 2021. Une fois que les huit pistes seront toutes sorties, elles deviendront également disponibles en format album complet.

“Promesses et bisous” est la cinquième chanson publiée à ce jour cette année.

HABILLEZ LES MORTS vient de passer quelques jours à Studios Sharkbite à Oakland avec le producteur Zack Ohren suivi de la batterie pour huit de ses dernières chansons et en terminant complètement trois d’entre elles.

HABILLEZ LES MORTS a été formé en 2016 et joue en live depuis la fin de cette année – d’abord avec le chanteur Peter Dolving (LES HANTÉS), puis avec Kayla Dixon devant le groupe depuis 2018.

HABILLEZ LES MORTS fonctionnalités Craig Locicero (INTERDIT, DIEU DE L’HOMME, SPIRALARMES) à la guitare, à côté Mark Hernandez (INTERDIT, LA VIOLENCE, RE: ALLUMAGE) à la batterie, Mikey Rowan (INSOLENCE) à la guitare, et James Walker (DIEU DE L’HOMME) à la basse – tous les musiciens chevronnés avec des expériences indépendantes et majeures du label.

Locicero décrit HABILLEZ LES MORTSL’expérience la plus récente en studio était “vraiment géniale. Alors que la plupart des gens restaient à l’écart les uns des autres pendant le verrouillage, nous avons réussi à mettre notre nez collectif à la meule et à écrire certains de nos matériaux les plus forts à ce jour”, a-t-il déclaré. “Nous l’avons fait en toute sécurité, bien sûr, masqués et envoyant des démos dans les deux sens Kayla, qui vit à Portland.

“Le temps passé en studio s’est avéré très productif. Les chansons absolument CRUSH et tout le monde a livré! Je ne pourrais pas être plus fier de la croissance que HABILLEZ LES MORTS a montré au cours de cette dernière année la plus éprouvante. Enregistré dans ces sessions, la chanson ‘Red Handed’, sera notre prochaine version. Cela sortira au début de juin.

“En attendant, découvrez notre nouvelle version remixée et partiellement réenregistrée de ‘Promesses et bisous’. C’était l’une des premières chansons que nous avons écrites lorsque le groupe a commencé. C’est aussi le dernier qui présente Peter Dolvingincroyable contribution aux paroles et aux mélodies. ‘Promesses et bisous’ est une chanson très brute et émouvante Kayla réinvente avec profondeur, tendresse et autorité. Le tout dans une égale mesure. “

Dixon n’est pas seulement une chanteuse énigmatique avec une présence puissante, c’est une chanteuse et une actrice de théâtre accomplie. Ses qualités vocales aident à donner HABILLEZ LES MORTS un son unique qu’aucun autre groupe ne possède. Ensemble, ils complètent tous l’unité musicale qui ne peut appartenir à aucune catégorie ou genre.

Dixon a commencé à travailler professionnellement au cours de sa première année et a terminé ses études secondaires via des études à domicile. Elle décide alors de se plonger dans le théâtre et travaille bientôt professionnellement. Au cours de sa première année à l’université, elle est apparue devant un groupe de death metal. Alors qu’elle envisageait de retourner sur la côte Est pour poursuivre plus de travail théâtral, elle a entendu le doom band MONTAGNE SORCIÈRE cherchait un nouveau chanteur. Elle a réussi l’audition et a déménagé à Portland. Après avoir déménagé sur la côte ouest, Dixon a été recommandé à Locicero par un ami commun. Elle a d’abord craint d’être si différente de Dolving elle pourrait faire face à des réactions négatives de la part des fans qui voulaient une certaine chose. «Dans mon esprit, je pensais que j’allais être trollée, et je ne savais pas si j’étais prête à y faire face», a-t-elle déclaré. “Mais étonnamment, il n’y a eu de positivité qu’à partir de la première chanson.”

“Je veux créer continuellement,” Dixon ajoutée. “Quand j’entends «1969», J’ai pensé que c’était génial. Lorsque Craig m’a envoyé les autres chansons, comme ‘Promesses et bisous’, J’étais vraiment dedans. Je voulais que ce soit dans un groupe qui était lourd sur le plan émotionnel et sonore. ”



