Habillez The Dead Feat. Ex membres interdits: vidéoclip pour ‘Knives Out’ disponible

Tenue de metal / rock lourd basée dans la région de la baie de San Francisco HABILLEZ LES MORTS a publié le clip officiel de la chanson « Couteaux sortis », son premier single sur Explosion de sang, filiale numérique de Registres sur les explosions nucléaires.

HABILLEZ LES MORTS a annoncé la signature pour la première fois en décembre, ainsi qu’un plan de sortie d’une nouvelle piste par mois pour les huit premiers mois de 2021. Une fois que les huit pistes seront toutes sorties, elles deviendront également disponibles en format album complet.

HABILLEZ LES MORTS a déclaré à propos de la piste: « Knives Out! Demandez-vous ce qui ne va pas avec cette image?

« Ce fut l’une des premières chansons que nous avons écrites à la genèse de HABILLEZ LES MORTS. Musicalement, cela englobait ce que nous recherchions. Toute la colère et l’agressivité, mais toujours penchée sur la positivité. C’est ce que la vidéo représente pour nous.

«En tant qu’êtres humains, nous avons été témoins de tant de divisions et de conflits au cours de la dernière décennie. Cela a débordé le 6 janvier 2021 à Washington DC. Tout a frappé le mur et un grand pourcentage de la population américaine a perdu la tête.

« Avec le ‘Couteaux sortis’ vidéo, nous essayons de raconter plusieurs histoires à travers deux lentilles distinctes. Premièrement, en regardant notre télévision depuis votre salon. L’autre en regardant par sa propre fenêtre, en voyant l’effilochage de la civilité. La confiance du peuple est presque complètement brisée.

«La quasi-totalité de la méfiance est alimentée par les médias traditionnels et alternatifs. Les premiers s’adressent aux entreprises qui contrôlent les récits. Cela permet à l’argent et au pouvoir de circuler dans leur direction. Les seconds peuvent créer des réalités alternatives qui ne sont pas nécessairement basées sur des faits. sur Internet et sur les réseaux sociaux. Créer une frénésie de peur et de paranoïa. Les deux parties construisent sciemment ces tensions qui nous amènent finalement à la gorge. Le jeu diviser pour vaincre.

« Nous avons perdu notre sens de la réalité. Il y a très peu de détection de conneries. Beaucoup courent comme des lemmings vers la falaise par sauts de foi. Ce qu’ils VOULENT croire. Principalement basé sur des ouï-dire. Des rumeurs nageant dans une mer de désinformation. D’une manière ou d’une autre, nous besoin de voir au-delà de la manipulation. Pendant ce temps, la tension continue de monter. «

HABILLEZ LES MORTS a été formé en 2016 et joue en live depuis la fin de cette année – d’abord avec le chanteur Peter Dolving (LES HANTÉS), puis avec Kayla Dixon devant le groupe depuis 2018.

HABILLEZ LES MORTS Caractéristiques Craig Locicero (INTERDIT, DIEU DE L’HOMME, SPIRALARMES) à la guitare, à côté Mark Hernandez (INTERDIT, LA VIOLENCE, RE: ALLUMAGE) à la batterie, Mikey Rowan (INSOLENCE) à la guitare, et James Walker (DIEU DE L’HOMME) à la basse – tous les musiciens chevronnés avec des expériences indépendantes et majeures du label.

« Perdant Peter a été un choc complet pour nous parce qu’il était dedans, » Craig m’a dit. « Certaines des personnes que nous avons essayées étaient bonnes mais n’avaient pas ce que nous recherchions … mais pas la bonne personne. Tout à coup, je reçois un texto de Kayla. Elle nous regardait depuis des mois. et était déjà fan de la musique. » Quelques jours après ce message texte désormais légendaire, Dixon envoyé Locicero une nouvelle version du HABILLEZ LES MORTS chanson «1969» avec sa voix. Il était abasourdi. «C’était comme si c’était fait pour elle», dit-il. «Elle s’intègre parfaitement dans la musique. Nous n’avons pas eu besoin de nous réajuster. Ce que l’avoir dans le groupe me permet de faire, c’est de ne pas me retenir et d’écrire tout ce que j’ai envie d’écrire, sachant qu’elle peut le faire et chanter sans aucune limite . «

Dixon n’est pas seulement une chanteuse énigmatique avec une présence puissante, c’est une chanteuse et une actrice de théâtre accomplie. Ses qualités vocales aident à donner HABILLEZ LES MORTS un son unique qu’aucun autre groupe ne possède. Ensemble, ils complètent tous l’unité musicale qui ne peut appartenir à aucune catégorie ou genre.

Dixon a commencé à travailler professionnellement au cours de sa première année et a terminé ses études secondaires via des études à domicile. Elle décide alors de se plonger dans le théâtre et travaille bientôt professionnellement. Au cours de sa première année à l’université, elle est apparue devant un groupe de death metal. Alors qu’elle envisageait de retourner sur la côte Est pour poursuivre plus de travail théâtral, elle a entendu le doom band MONTAGNE SORCIÈRE cherchait un nouveau chanteur. Elle a réussi l’audition et a déménagé à Portland. Après avoir déménagé sur la côte ouest, Dixon a été recommandé à Locicero par un ami commun. Elle a d’abord craint d’être si différente de Dolving elle pourrait faire face à des réactions négatives de la part des fans qui voulaient une certaine chose. «Dans mon esprit, je pensais que j’allais être trollée, et je ne savais pas si j’étais prête à y faire face», a-t-elle déclaré. « Mais étonnamment, il n’y a eu de positivité qu’à partir de la première chanson. »

« Je veux créer continuellement, » Dixon ajoutée. « Quand j’entends «1969», J’ai pensé que c’était génial. Lorsque Craig m’a envoyé les autres chansons, comme ‘Promesses et bisous’, J’étais vraiment dedans. Je voulais que ce soit dans un groupe qui était lourd sur le plan émotionnel et sonore. »