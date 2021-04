Habillez vos chewbaccas avec des lederhosen et des culottes ⋆ .

Peu de célébrités sont aussi douées sur Twitter que Mark Hamill. L’ancien Luke Skywalker est une présence délicieuse sur le site des oiseaux maudits, où il partage des mèmes de Star Wars, dunk sur les conservateurs et trolle de manière ludique son propre fandom. L’homme est un délice et un trésor national.

Hamill nous offre également une fenêtre sur les arcanes les plus bizarres et aléatoires de Star Wars, y compris cette note de studio qui a presque changé la conception du personnage de Chewbacca. En réponse à un tweet de Joseph Gordon-Levitt, Hamill a déclaré que les dirigeants du studio voulaient mettre des vêtements sur notre Wookiee préféré:

FAIT AMUSANT: Très tôt dans le tournage des dirigeants du studio #SW ont exprimé leur profonde inquiétude que Chewie ne porte aucun pantalon et lui a suggéré de porter une paire de lederhosen. Qu’ils se concentrent sur cela au milieu de tous les éléments grotesques du script nous ont fait rire (et un peu inquiets) 🙄 #TrueStory https://t.co/BCNhWDrwdl – Mark Hamill (@HamillHimself) 22 avril 2021

Chewbacca en lederhosen. Laissez cela pénétrer pendant une minute. Hamill avait déjà discuté des préoccupations des studios concernant la nudité de Chewbacca dans une interview avec l’Associated Press, en disant: «Je me souviens des mémos de la 20th Century Fox, ‘Pouvez-vous mettre une paire de lederhosen sur le Wookiee?’ Tout ce à quoi ils pouvaient penser était: “Ce personnage n’a pas de pantalon!” Cela allait et venait. Ils ont fait des croquis de lui en jupe-culotte et en short baggy.

Pour ma part, je serais ravi si Chewbacca s’habillait comme une femme d’âge moyen du Midwest. Je veux dire, Barb et Star et Chewy vont à Vista Del Mar? Tais-toi et prends mon argent.

(via HuffPost, image: Lucasfilm)

